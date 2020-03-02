Заражение коронавирусной инфекцией зафиксировано в 18 странах ЕС
- Reuters
«По состоянию на это утро у нас есть 2,1 тыс. подтверждённых случаев в 18 странах ЕС, 38 граждан умерли», — цитирует РИА Новости еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллу Кирьякидес.
В пятницу, 6 марта, как сообщает ТАСС, ЕС проведёт экстренную встречу министров здравоохранения для обсуждения мер борьбы с коронавирусом.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон оценил потери туристического бизнеса ЕС из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Власти Великобритании также приняли решение вернуть на родину часть сотрудников британского посольства в Тегеране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.