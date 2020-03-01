Британия отзывает часть сотрудников посольства в Иране из-за COVID-19

Власти Великобритании приняли решение вернуть на родину часть сотрудников британского посольства в Тегеране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на британский МИД.

Уточняется, что иранскую столицу должен покинуть второстепенный персонал, работающий в дипмиссии. Основные же сотрудники останутся в стране, чтобы продолжать выполнять свои обязанности.

Ранее сообщалось, что число заразившихся COVID-19 в Британии увеличилось до 35.

Орнитолог кандидат биологических наук Евгений Коблик в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил роль перелётных птиц в распространении коронавируса.