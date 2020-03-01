Британия отзывает часть сотрудников посольства в Иране из-за COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает Mirror со ссылкой на британский МИД.
Уточняется, что иранскую столицу должен покинуть второстепенный персонал, работающий в дипмиссии. Основные же сотрудники останутся в стране, чтобы продолжать выполнять свои обязанности.
Ранее сообщалось, что число заразившихся COVID-19 в Британии увеличилось до 35.
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