Число заразившихся COVID-19 в Британии увеличилось до 35

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В Великобритании заявили, что число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране возросло до 35.
Число заразившихся COVID-19 в Британии увеличилось до 35
  • © Alex Lentati/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главного врача Англии Криса Уитти.

Известно, что три новых случая заражения связаны с уже известными людьми, насчёт одного пациента в Эссексе пока неясно, каким образом он заразился коронавирусом: страну он в последнее время не покидал. При этом шестеро заболевших недавно вернулись из Италии, двое — из Ирана.

Ранее сообщалось о 23 заболевших коронавирусом в Британии.

1 марта стало известно, что число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии возросло до 117.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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