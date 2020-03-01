Число заражённых коронавирусом в Германии возросло до 117

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Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии возросло до 117.
Число заражённых коронавирусом в Германии возросло до 117
  • Reuters

Об этом информирует газета Die Welt со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха.

По данным на воскресенье, 1 марта, в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия находится 66 инфицированных, в Баварии — 19, в Баден-Вюртемберге — 15. Также есть заражённые в других регионах.

Отмечается, что в пятницу, 28 февраля, на территории Германии были зафиксированы 53 случая заражения коронавирусом.

Ранее в Минздраве страны сообщили, что в Германии подтверждено почти 60 случаев заражения COVID-19.

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