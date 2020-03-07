В Китае одобрили тест-систему экспресс-диагностики COVID-19
- Reuters
Об этом пишет «Синьхуа» со ссылкой на разработчика.
Система была разработана исследователями Сямэньского университета на основе метода амплификации нуклеиновых кислот и выявления антител.
Предполагается, что её можно применять для диагностирования клинических случаев, при подозрении на заражение, а также для скрининга групп высокого риска.
Указанная система уже прошла клинические испытания в больницах Ухани.
В феврале Китай протестировал российскую тест-систему выявления коронавируса.