В Китае одобрили тест-систему экспресс-диагностики COVID-19

Национальное управление Китая по контролю медицинских изделий одобрило тест-систему, позволяющую диагностировать наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в течение 29 минут.

Об этом пишет «Синьхуа» со ссылкой на разработчика.

Система была разработана исследователями Сямэньского университета на основе метода амплификации нуклеиновых кислот и выявления антител.

Предполагается, что её можно применять для диагностирования клинических случаев, при подозрении на заражение, а также для скрининга групп высокого риска.

Указанная система уже прошла клинические испытания в больницах Ухани.

В феврале Китай протестировал российскую тест-систему выявления коронавируса.