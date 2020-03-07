В Китае одобрили тест-систему экспресс-диагностики COVID-19

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Национальное управление Китая по контролю медицинских изделий одобрило тест-систему, позволяющую диагностировать наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в течение 29 минут.
В Китае одобрили тест-систему экспресс-диагностики COVID-19
  • Reuters

Об этом пишет «Синьхуа» со ссылкой на разработчика.

Система была разработана исследователями Сямэньского университета на основе метода амплификации нуклеиновых кислот и выявления антител.

Предполагается, что её можно применять для диагностирования клинических случаев, при подозрении на заражение, а также для скрининга групп высокого риска.

Указанная система уже прошла клинические испытания в больницах Ухани.

В феврале Китай протестировал российскую тест-систему выявления коронавируса.

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