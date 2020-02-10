Китай испытал российскую тест-систему выявления коронавируса

Китай протестировал российскую тест-систему выявления коронавируса. Об этом, как передаёт ТАСС, журналистам рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Китайские наши коллеги взяли нашу тест-систему, протестировали её совершенно самостоятельно в своих лабораториях, доказали её безусловную, очень высокую эффективность», — сказала она.

Ранее Попова сообщила, что два гражданина Китая, у которых в России выявили коронавирус, в настоящее время готовятся к выписке.

В конце января в Минздраве отмечали, что в феврале ведомство создаст экспресс-тест на выявление нового коронавируса.