В Казахстане из-за коронавируса отменён парад к 75-летию Победы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил из-за ситуации с коронавирусом военный парад в Нур-Султане, посвящённый 75-летию Победы.
В Казахстане из-за коронавируса отменён парад к 75-летию Победы
  • Pixabay

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвящённый 75-летию Победы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Казахстане будут отменены все публичные мероприятия в качестве меры предосторожности на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Также с 16 марта в школах Казахстана начнутся досрочные каникулы, а вузы страны перейдут на дистанционный режим обучения.

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