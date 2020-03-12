В Казахстане из-за коронавируса отменён парад к 75-летию Победы
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Об этом в Facebook написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
«В рамках мер по недопущению распространения коронавируса президент Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить публичные мероприятия по празднованию Наурыза, а также военный парад в столице Казахстана, посвящённый 75-летию Победы», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Казахстане будут отменены все публичные мероприятия в качестве меры предосторожности на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Также с 16 марта в школах Казахстана начнутся досрочные каникулы, а вузы страны перейдут на дистанционный режим обучения.