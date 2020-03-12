В Казахстане отменяют все публичные мероприятия из-за коронавируса

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В Казахстане будут отменены все публичные мероприятия в качестве меры предосторожности на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
В Казахстане отменяют все публичные мероприятия из-за коронавируса
  • Reuters

«ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются», — написал лидер Казахстана в своём Twitter.

Он также заверил, что в стране не будет перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости. 

Вице-премьер, министр финансов Казахстана Алихан Смаилов, в свою очередь, сообщил об отмене запланированной в Нур-Султане в июне министерской конференции Всемирной торговой организации.

«Уже отменили», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможной отмене мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса.

В конце февраля в Берлине отменили международную туристическую выставку-ярмарку ITB из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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