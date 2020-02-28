В Берлине решили отменить туристическую выставку ITB из-за COVID-19

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Власти Берлина приняли решение отменить международную туристическую выставку-ярмарку ITB из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает DPA.
В Берлине решили отменить туристическую выставку ITB из-за COVID-19
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Как пишет ТАСС, ссылаясь на немецкое агентство, мероприятие должно было пройти в Берлине с 4 по 8 марта.

Отмечается, что каждый год выставку посещают в среднем 160 тыс. человек из 180 стран мира.

Ранее стало известно, что Международный женевский автосалон отменён в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19.

28 февраля Европейский вещательный союз оценил возможность отмены конкурса «Евровидение» из-за ситуации с коронавирусом.

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