Организаторы Евровидения оценили возможность отмены конкурса из-за коронавируса

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Европейский вещательный союз оценил возможность отмены конкурса «Евровидение» из-за ситуации с коронавирусом.
Организаторы Евровидения оценили возможность отмены конкурса из-за коронавируса
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Inforeactor.

«ЕВС, конечно, внимательно следит за ситуацией с коронавирусом и принимает необходимые меры в соответствии с руководящими принципами ВОЗ и национальных властей», — заявили организаторы мероприятия.

По их словам, они продолжат следить за событиями в Европе, а на данный момент слишком рано комментировать возможные сценарии.

В 2019 году певец Лев Лещенко в беседе с Nation News прокомментировал отказ нескольких городов в Нидерландах проводить конкурс «Евровидение-2020».

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