Женевский автосалон отменён из-за коронавируса

Международный женевский автосалон отменён в связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-2019.

«Девяностый Международный автомобильный салон, который должен был открыться для СМИ в следующий понедельник, а для обычных посетителей — с 5 по 15 марта, не состоится», — говорится в заявлении организаторов.

Отмечается, что решение было принято в связи с требованиями правительства Швейцарии отменить из-за COVID-2019 до 15 марта все массовые мероприятия с количеством участников более одной тысячи.

Ранее Европейский вещательный союз оценил возможность отмены конкурса «Евровидение» из-за ситуации с коронавирусом.