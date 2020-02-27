Велогонка «Джиро Д'Италия» под угрозой срыва из-за коронавируса

Международный союз велосипедистов (UCI) не исключает возможностм отмены веломногодневки «Джиро д’Италия» в нынешнем году из-за коронавируса в Италии.

«Нынешняя ситуация с эпидемией коронавируса влияет на организацию спортивных и культурных мероприятий. Это также касается и мероприятий под эгидой UCI. Сейчас нельзя предсказать, будут ли затронуты велоспортивные соревнования на территории Италии в среднесрочной перспективе. Новые случаи болезни в разных регионах Италии появляются очень быстро, потому на данный момент уже были приняты меры чтобы минимизировать риск передачи болезни», — приводит Reuters заявление пресс-службы UCI.

Веломногодневка начнётся 9 мая в Будапеште и должна завершиться 31 мая в Милане. Несколько этапов пройдут в северной Италии, где были зафиксированы все случаи заражения коронавирусом в стране.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.