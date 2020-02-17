Российский велогонщик дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Российский велогонщик Евгений Кудрявцев дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства. В крови спортсмена была обнаружена запрещённая субстанция. Срок отстранения Кудрявцева отсчитывается с 18 июля 2019 года. 38-летний велогонщик является кандидатом в мастера спорта. Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что организация будет оспаривать дисквалификацию Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.