Российский велогонщик дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.
В крови спортсмена была обнаружена запрещённая субстанция. Срок отстранения Кудрявцева отсчитывается с 18 июля 2019 года.
38-летний велогонщик является кандидатом в мастера спорта.
Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв заявил, что организация будет оспаривать дисквалификацию Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.