В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 36 тысяч человек
- Reuters
Как отметили в ведомстве, специалистами организовано медицинское наблюдение за прибывающими из других стран.
«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 82 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 540 человек», — говорится в сообщении.
По данным на 20 марта, в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом.
В Москве, по последним данным, зарегистрирован 131 случай заражения.