В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 36 тысяч человек

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В России под медицинским наблюдением в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции находятся 36 540 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 36 тысяч человек
  • Reuters

Как отметили в ведомстве, специалистами организовано медицинское наблюдение за прибывающими из других стран.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 82 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 540 человек», — говорится в сообщении.

По данным на 20 марта, в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом.

В Москве, по последним данным, зарегистрирован 131 случай заражения.

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