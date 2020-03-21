В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 36 тысяч человек

В России под медицинским наблюдением в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции находятся 36 540 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Как отметили в ведомстве, специалистами организовано медицинское наблюдение за прибывающими из других стран.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 82 439 человек, по состоянию на 20.03.2020 под контролем остаются 36 540 человек», — говорится в сообщении.

По данным на 20 марта, в России зафиксировано 253 случая заражения коронавирусом.

В Москве, по последним данным, зарегистрирован 131 случай заражения.