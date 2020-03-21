В Москве изолированы 6000 контактировавших с больными коронавирусом

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что с 131 заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице было установлено 6 тыс. контактировавших. В настоящий момент все они находятся в изоляции.

«И на 131 заболевшего мы установили 6 тыс. персональных контактов, которые на сегодняшний день находятся в изоляции», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, данные меры позволяют властям города выиграть время и обеспечить перестройку работы инфраструктуры столицы, в первую очередь медицинской.

Ранее Ракова заявила, что все столичные поликлиники перешли на новый формат работы из-за коронавирусной инфекции COVID-19.