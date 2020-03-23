Гроза над Лондоном: почему Великобритания может столкнуться с крупнейшим экономическим спадом почти за 60 лет

В 2020 году экономика Великобритании может сократиться более чем на 5%, считают специалисты аудиторской компании KPMG. Ожидаемое падение ВВП рискует стать крупнейшим за последние 59 лет. Распространение коронавируса и обвал нефтяных цен спровоцировали спад британской промышленности и сферы услуг, а также ослабили внутренний спрос. Текущее положение дел вызвало панику среди инвесторов и привело к рекордному за 35 лет ослаблению курса фунта стерлингов. Что угрожает экономике королевства — в материале RT.

В 2020 году на фоне распространения коронавируса экономика Великобритании рискует столкнуться с крупнейшим обвалом последних десятилетий. Такой вывод следует из материалов международной аудиторской компании KPMG.

Как подсчитали специалисты агентства, если британскому правительству удастся оперативно купировать эпидемию, экономика страны сократится лишь на 2,6%. Между тем в случае дальнейшего роста числа инфицированных вспышка COVID-19 может привести к более серьёзному падению ВВП — на 5,4%.

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По словам экспертов, пандемия вскрыла проблемы в системе здравоохранения страны, на разрешение которых власти начали активно тратить бюджетные средства. Такой подход вызвал панику у инвесторов и спровоцировал отток капитала.

«Пандемия коронавируса стала доминирующим фактором замедления британской экономики, обогнав по своей значимости последствия от выхода страны из ЕС. Быстрое распространение болезни вынудило властей принять жёсткие меры по социальной изоляции граждан, что негативно отразилось на темпах промышленного производства и объёме внутреннего спроса», — отмечают экономисты KPMG.

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тыс. При этом Великобритания входит в десятку стран с наибольшим числом инфицированных и насчитывает свыше 5 тыс. заболевших.

«Англичане уже упустили процесс распространения инфекции на первом этапе, поэтому быстрого купирования болезни ожидать не стоит. Пандемия ударит по ключевым секторам экономики, включая промышленное производство, внешнюю торговлю и сектор услуг. Даже если вспышка вируса в Британии продлится до конца лета, то вероятное снижение ВВП по итогам года составит 5,5—6%», — рассказала RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Невская.

Как ожидается, падение экономики Британии более чем на 5% может стать самым масштабным почти за 60 лет. Согласно данным Всемирного банка, начиная с 1961 года показатель не снижался более чем на 2,5%. Единственным исключением стал 2009 год, когда на фоне мирового финансового кризиса ВВП страны просел на 4,2%.

«Из-за коронавируса страдает индустрия развлечений, туристический сектор и сфера услуг в целом. Место Великобритании в мировом разделении труда как раз связано с услугами, и в нём задействовано больше всего рабочей силы. Правительство, зная о подобной зависимости, пытается смягчить последствия кризиса, выплачивая британцам 80% от оклада в случае потери работы. Но уровень жизни населения всё равно существенно снизится, что негативно повлияет на показатели потребительской активности», — отметил в разговоре с RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Аналогичной точки зрения придерживаются экономисты KMPG. В результате падения доходов и вынужденной изоляции британцы станут меньше тратить, что приведёт к дополнительным издержкам для владельцев магазинов, ресторанов, кинотеатров и других сфер досуга. По оценкам аналитиков, потребительские расходы в 2020 году снизятся на 2,5%, хотя ещё в 2019 году показатель вырос на 1,4%.

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Помимо коронавируса определённое давление на экономику страны оказал резкий обвал мировых цен на нефть. С начала месяца сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне подешевело почти в два раза и на сегодняшний день торгуется вблизи уровня $25,5 за баррель.

«Хотя Британия не является ключевым экспортёром нефти, удешевление сырья приносит значимые убытки добывающей отрасли страны. Особенно это касается британских энергетических компаний, которые добывают нефть в Северном море. В своё время бизнес вложил миллионы в развитие этого направления и рассчитывал на то, что высокие цены на сырьё позволят быстро окупить затраты», — подчеркнул в интервью RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Любопытно, что выход Британии из ЕС позволил стране избежать более значимых потерь, отмечают эксперты. Напомним, Великобритания покинула Евросоюз в конце января 2020 года — спустя три с половиной года после референдума о выходе из союза. Как ожидается, до конца 2020-го будет длиться переходный период, во время которого Брюсселю и Лондону предстоит согласовать условия взаимной торговли.

«Если бы Великобритания продолжала состоять в ЕС, то Лондону бы пришлось оказывать помощь Италии и Испании, которые эпидемия затронула больше всех в Европе. Дотации на борьбу с вирусом в пользу стран — участниц Евросоюза стали бы ещё одним ударом для экономики королевства», — подчеркнула Анастасия Невская.

Денежная паника

Ухудшение экономической ситуации уже спровоцировало рекордный обвал на финансовом рынке Великобритании. На сегодняшний день главный биржевой индекс страны, FTSE 100, опустился до восьмилетнего минимума и торгуется вблизи уровня 4960 пунктов. При этом массовая распродажа ценных бумаг сопровождается масштабным ослаблением нацвалюты страны.

С начала марта британский фунт стерлингов подешевел на 10% по отношению к доллару и достиг минимальной отметки за последние 35 лет. Самый низкий показатель был зафиксирован 20 марта, когда соответствующий курс опускался до отметки $1,14. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать в начале 1985 года.

Сейчас курс несколько восстановился — до $1,16. Впрочем, аналитики высоко оценивают вероятность дальнейшего удешевления британской валюты.

«Инвесторы опасаются, что вирус может негативно повлиять на приток иностранного капитала в страну. Они понимают, что для стабильного функционирования финансовой системы Британии нужны денежные вливания. Тем не менее сейчас многие предпочитают вкладывать в менее рисковые активы, а британские бумаги и валюта уже не являются таковыми. Если власти не предпримут каких-либо существенных антикризисных мер, то курс может опуститься до $1,08—1,1», — заключил Сергей Суверов.