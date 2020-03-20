«Сложное положение»: смогут ли Брюссель и Лондон утвердить новый проект соглашения о сотрудничестве после брексита

Еврокомиссия опубликовала проект соглашения об отношениях с Великобританией после выхода королевства из ЕС. Брюссель предложил Лондону сотрудничество не только в торговых и экономических вопросах, но и в сфере обороны, безопасности, внешней политики. По мнению экспертов, такой подход не устраивает британскую сторону, поскольку та выступает лишь за создание зоны свободной торговли и не хочет связывать себя обязательствами в иных областях. Впрочем, по мнению аналитиков, торговаться в условиях пандемии коронавируса будет крайне проблематично.

Еврокомиссия опубликовала проект соглашения о будущих отношениях с Великобританией. Документ предполагает, прежде всего, сотрудничество сторон в сфере экономики. В частности, предусматривается создание зоны свободной торговли.

«Каждая из сторон устанавливает свободу транзита через свою территорию с использованием наиболее подходящих маршрутов для транзитных перевозок на территорию другой стороны и с её территории, а также на территорию любой третьей страны или с её территории», — отмечается в проекте.

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При этом уточняется, что Брюссель и Лондон не могут вводить таможенные пошлины в отношении товаров, ввозимых из Великобритании и ЕС соответственно. Аналогичное правило распространяется и на экспорт.

Кроме того, в документе говорится об установлении «равных правил игры». В этом контексте затрагиваются правила налогообложения, конкуренции, защиты прав граждан и трудящихся, а также охрану окружающей среды.

При этом в проекте документа также прописано, что Европейский союз получит право вводить обеспечительные меры в отношении Великобритании при нарушении условий партнёрства.

Кроме того, Брюссель также обнародовал приложение к документу, в котором Лондону предлагается сотрудничество в сфере обороны, безопасности и внешней политики, в частности, в вопросе применения санкций. Так, отмечается, что стороны будут действовать «в целях защиты общих ценностей и продвижения общих стратегических интересов».

«При совпадении интересов, стороны стремятся повысить согласованность и эффективность своей политики и решений в сфере санкций, в том числе в отношении их применения, при этом каждая из сторон продолжит принимать решения самостоятельно», — указывается в документе.

Отмечается также, что «на соответствующих этапах политического цикла» Брюссель и Лондон будут стремиться обмениваться данными о подготовке и вводе ограничительных мер.

Здание Еврокомиссии

Reuters

© Francois Lenoir

Кроме того, в приложении также речь идёт о взаимодействии сторон в вопросах противодействия терроризму и обеспечения цифровой безопасности.

По словам главного переговорщика Европейской комиссии Мишеля Барнье, сторонами могут утвердить соглашение, поскольку оно опирается на более ранние договорённости с Лондоном.

«Текст (документа. — RT) демонстрирует, что амбициозное и всеобъемлющее соглашение о наших будущих отношениях возможно, если опираться на мандат ЕС и согласованные с Великобританией пять месяцев назад политические устремления», — подчеркнул Барнье.

«Определённый шаг вперёд»

По мнению аналитиков, содержание опубликованных ЕК документов свидетельствует о том, что Брюссель продолжает настаивать на всеобъемлющем соглашении, которое бы регулировало максимальное число сфер. Однако для британской стороны было бы предпочтительнее, чтобы такой договор был сконцентрирован на вопросе создания зоны свободной торговли, подчёркивают аналитики.

Напомним, 17 февраля представитель британского премьера на переговорах с ЕС Дэвид Фрост заявил, что в видении премьер-министра королевства свобода отклоняться от норм и правил Евросоюза — центральный аспект по выстраиванию дальнейших отношений с Брюсселем. При этом представитель главы кабмина отметил, что Британия покинула ЕС, чтобы устанавливать собственные законы, которые бы её устроили.

О своём нежелании быть зависимой от ЕС в решении, в том числе, внешнеполитических вопросов, британская сторона заявляла и позднее. В конце февраля на сайте правительства был опубликован документ, который отражает его подход к переговорам по брекситу с европейскими коллегами.

«Решения относительно многих областей политики, например, внешней или иммиграционной политики, должны приниматься правительством Соединённого Королевства, причём в рамках более широкого дружественного диалога и сотрудничества между Соединённым Королевством и ЕС и не требуя установления институциональных отношений», — говорится в тексте документа.

Отмечается также, что Великобритания «всегда будет держать под контролем свои собственные законы, политическую жизнь и существующие нормы», а обе стороны будут «уважать правовую самостоятельность друг друга».

Как заявила старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк, «новое соглашение укладывается в тот мандат, который был утверждён Еврокомиссией».

«Документ соответствует ожиданиям Брюсселя. В ЕС неоднократно говорили, что рассчитывают на соглашение по полномасштабному партнёрству с Соединённым Королевством. Вопросы торговли будут составлять лишь часть этого соглашения — оно будет всеобъемлющим и станет регулировать максимальное количество сфер. Против этого как раз и выступает Лондон, который, в свою очередь, предлагает контролировать сотрудничество на секторальном уровне и сконцентрироваться сначала только на зоне свободной торговли», — пояснила эксперт в разговоре с RT.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, в свою очередь, считает, что решение Евросоюза о публикации проекта нового соглашения, несмотря на разные позиции сторон, всё же стоит оценивать позитивно.

«Это определённый шаг вперёд, выстраивание диалога. Любые проекты, позволяющие найти компромисс между Лондоном и Брюсселем, можно приветствовать. Это показатель того, что диалог в рамках брексита не остановлен», — отметила эксперт.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

© Frank Augstein/Pool via REUTERS

Однако, по её мнению, несмотря на готовность британской стороны создать зону свободной торговли, «трудности в этом вопросе всё же будут присутствовать».

«Разногласия тут могут возникнуть относительно того, по каким принципам эта зона будет функционировать», — пояснила аналитик.

Как отмечает Кира Годованюк, Великобритания хотела бы «максимально самостоятельно решать» торговые вопросы.

«Лондон не желает связывать себя стандартами ЕС и техническим регламентом союза. Британцы хотели бы сохранить здесь максимальную самостоятельность. А для ЕС очень важно иметь единый рынок, единые стандарты, справедливую конкуренцию, поэтому они будут настаивать на своём. В этом и заключается принципиальная разница в позициях», — заявила эксперт.

«Загоняет себя в угол»

Уполномоченный Европарламента по брекситу Дэвид Макаллистер также поприветствовал публикацию Еврокомиссией проекта соглашения, назвав новое партнёрство между ЕС и Великобританией амбициозным. Об этом он написал на своей странице в Twitter. При этом позднее Макаллистер выступил за продление переходного периода брексита в связи с распространением коронавируса, сообщила медиагруппа Funke.

По словам еврочиновника, вопрос продления сроков «при нынешних обстоятельствах должен быть снова очень тщательно изучен в Лондоне».

«С европейской стороны мы готовы продлить переходную фазу максимум до конца 2022 года», — заявил Макаллистер.

С аналогичным предложением выступила и замглавы Европарламента Катарина Барлей, подчеркнув, что в ситуации эпидемии переговоры невозможны.

«Угроза жёсткого брексита, сопровождаемого хаотичными условиями и экономическими потерями, — это в настоящий момент ненужное бремя для обеих сторон, — сказала Барлей. — В этой связи переходный период должен быть заблаговременно продлён».

Однако глава правительства Великобритании Борис Джонсон уже отверг эти инициативы. На вопрос журналиста о том, намерен ли он продлить переходную фазу брексита из-за распространения коронавирусной инфекции, премьер-министр заявил, что этого не позволяют соответствующие законы, а отменять он их не собирается.

Кира Годованюк констатирует, что пандемия «очень сильно корректирует все планы сторон по брекситу».

«Первая встреча команды переговорщиков состоялась, а вот вторая встреча, которая была назначена на эту неделю, уже была отменена из-за коронавируса. Тем не менее к июню сторонам обязательно нужно прийти к какому-то соглашению. Это предполагает календарь выхода Великобритании из ЕС», — заявила эксперт.

Мужчина в защитной маске проходит по Вестминстерскому мосту, 19 марта 2020

Reuters

© Hannah McKay

При этом она подчеркнула, что своим категорическим отказом продлить переходную фазу брексита Джонсон «загоняет себя в угол».

«Брюссель предлагает новый проект договора, и даже обнародовал его текст, это уже ставит британского премьера в довольно сложное положение. Ведь теперь, если Джонсон хочет сохранить лицо, ему нужно идти на компромисс с Брюсселем и соглашаться на этот вариант, поскольку торговаться в условиях пандемии будет крайне сложно. Ведь в обратном случае у главы кабмина королевства не останется никакого выхода, кроме как в конечном итоге всё-таки запросить продление переходного периода», — заключила аналитик.