Выходной год: к каким последствиям может привести брексит

В начале 2020 года властям Великобритании, вероятнее всего, удастся завершить процедуру выхода из ЕС. После нескольких неудачных попыток, смены премьер-министра и досрочных парламентских выборов в декабре 2019-го правительству удалось провести проект сделки по брекситу через палату общин, и британскому лидеру Борису Джонсону вряд ли что-то может помешать вывести страну из Евросоюза. Впрочем, на этом история с брекситом не закончится. Брюсселю и Лондону предстоит заключить торговые соглашения. Кроме того, Шотландия настаивает на проведении нового референдума о независимости, поскольку большинство жителей этого региона выступают за сохранение членства в ЕС. Эксперты полагают, что Джонсону, несмотря на большинство Консервативной партии в парламенте, будет непросто решить эти вопросы.

В 2020 году Великобритания должна окончательно покинуть Евросоюз. Накануне рождественских каникул парламент страны сделал решающий шаг на пути выхода из этой организации. 20 декабря депутаты большинством голосов (358 против 234) одобрили во втором чтении законопроект об условиях выхода Великобритании из ЕС. Это означает, что премьер-министр страны Борис Джонсон, вероятнее всего, сможет выполнить своё предвыборное обещание и осуществить брексит в оговорённый с Брюсселем срок — до 31 января 2020 года.

Это стоило ему немалых усилий. Весь год в Великобритании продолжались сложные переговоры по брекситу. В январе правительство Терезы Мэй потерпело первое существенное поражение, когда палата общин отклонила её вариант соглашения об условиях выхода из Евросоюза в отведённый Брюсселем срок — до 29 марта 2019 года. Попытки найти компромисс с ведущими парламентскими фракциями ни к чему не привели.

Ещё дважды — 12 и 29 марта — палата общин проголосовала против правительственного законопроекта о брексите. В результате Тереза Мэй была вынуждена сложить с себя полномочия главы правительства и лидера консерваторов. Новым руководителем правящей партии, который, по британской традиции, одновременно становился и главой кабинета министров, в июле был избран бывший глава МИД и экс-мэр Лондона Борис Джонсон. В отличие от Мэй, он считал вполне допустимым вариантом выход страны из ЕС вообще без сделки, если не удастся достичь компромисса с депутатами. Впрочем, такой подход не поддерживали ни часть политических сил внутри страны, ни Брюссель.

Также по теме Мандат на брексит: консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори...

Всё время, пока британские политики вели переговоры, руководство ЕС занимало осторожную, взвешенную позицию. Оно не торопило Великобританию и продлевало крайний срок выхода из союза, когда это требовалось.

Согласно Лиссабонскому договору, страна, желающая покинуть Евросоюз, должна это сделать через два года после официального уведомления о своём намерении. Таким образом, Великобритания должна была осуществить брексит до 29 марта 2019 года. Однако, когда стало ясно, что британцы не укладываются в отведённый срок, ЕС на своём саммите дал им отсрочку сначала до 22 мая, а затем и до 31 октября 2019 года. Джонсон обещал, что страна покинет Евросоюз до этой даты.

Своё обещание он сдержать не смог. К 17 октября ему удалось лишь согласовать с ЕС новый вариант сделки, в котором менялся подход к решению североирландского вопроса.

Напомним, процедура брексита осложнялась непростой ситуацией вокруг границы Ирландии и Северной Ирландии. Отсутствие пограничного контроля является ключевым элементом урегулирования конфликта («Соглашение Страстной пятницы» 1998 года) между католиками и протестантами. Кроме того, создание таможенных барьеров с соседней страной может привести к значительному падению уровня жизни в Северной Ирландии.

Поэтому в первоначальный вариант сделки был включён так называемый бэкстоп — механизм, который позволял частично сохранить преимущества нахождения в ЕС для Северной Ирландии. Это не устраивало власти королевства, поскольку, по их словам, таким образом происходило деление страны.

Дальнейшие действия британских властей

В итоге Борис Джонсон согласовал с ЕС план, который получил в британских СМИ название «Две границы на четыре года». Он предусматривал создание после брексита особой зоны регулирования, охватывающей Ирландию и Северную Ирландию, в рамках которой не производится контроль санитарных и иных норм при перемещении товаров. Таможенные проверки должны будут осуществляться на разных этапах поставок без постоянных таможенных пунктов.

Сторонники независимости Шотландии

AFP

© Andy Buchanan

Однако и этот вариант палата общин не одобрила. Тогда Джонсон инициировал досрочные парламентские выборы. Их Консервативная партия триумфально выиграла, получив абсолютное большинство голосов.

Теперь в 2020 году правительству Джонсона предстоит решить несколько важнейших проблем. Оно должно окончательно добиться согласования сделки с ЕС в парламенте и до 31 января осуществить брексит.

Сейчас это вполне возможно, считают эксперты. Сделка с ЕС предполагает наличие переходного периода, который будет длиться около года. За это время Джонсону нужно заключить постоянное торговое соглашение с Евросоюзом, где были бы прописаны все условия взаимоотношений Великобритании и Объединённой Европы.

Также по теме В ожидании брексита: к чему приведёт новая попытка Шотландии добиться независимости Шотландия официально попросила правительство Великобритании согласиться на референдум о независимости автономии. Об этом сообщила...

Кроме того, главе правительства предстоит решить проблему шотландского сепаратизма. 19 декабря 2019 года первый министр Шотландии Никола Стёрджен обратилась к британскому правительству с официальной просьбой санкционировать проведение нового референдума о независимости этой автономии. Джонсон ответил отказом. Он напомнил, что в 2014 году уже был один референдум об отделении Шотландии, и тогда большинство его участников высказалось за то, чтобы остаться в составе Великобритании.

Однако Стёрджен уже заявила, что такая позиция британского правительства её не остановит. В отличие от остальной Великобритании, Шотландия выступает против брексита. Правящая в регионе Шотландская национальная партия считает, что на новом референдуме сторонники независимости добьются победы, так как отделение от Великобритании позволит остаться в ЕС.

Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули подчеркнул в беседе с RT, что Джонсону будет непросто решить эти вопросы, поскольку его поддержка со стороны населения не так уж сильна.

«Победа Джонсона на парламентских выборах — это скорее проигрыш лидера лейбористов Джереми Корбина. Британцам предложили выбор между странноватыми персонажами. Разница между ними в том, что Джонсон харизматичен и смог добиться поддержки всей своей партии. А вот Корбин среди однопартийцев не очень популярен. В ходе избирательной кампании он допускал ошибки, позволял себе антимусульманские и антисемитские высказывания, что британцы очень не любят», — сказал эксперт.

Тэвдой-Бурмули обратил внимание на то, что из-за Корбина многие районы, где традиционно преобладали лейбористы, проголосовали за консерваторов.

«У британцев был выбор между плохим и очень плохим. Они выбрали плохое. Джонсона нельзя считать политиком, способным гармонизировать страну. Скорее он может привести её в тонус, дать встряску. А это иногда бывает полезно», — полагает эксперт.

Долгосрочные последствия брексита

Эксперты отмечают, что последствия выхода Великобритании из Евросоюза для самого ЕС будут неоднозначными.

«Долгая история брексита, конечно, сыграет роль своеобразной прививки. В других государствах, где идут разговоры о выходе из ЕС, теперь тридцать раз подумают, прежде чем действительно уходить», — считает Тэвдой-Бурмули.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Reuters

© Lindsey Parnaby

Вместе с тем брексит нанёс удар по имиджу Евросоюза как организации, способной эффективно решать проблемы входящих в неё государств.

«Брексит — это серьёзный ущерб для ЕС. Он может быть более значим для отдельных государств Евросоюза, нежели для организации в целом. Экономика очень многих государств ЕС завязана на торговом и финансовом взаимодействии с британцами. Что теперь будет с этими связями, не очень понятно», — сказала в беседе с RT профессор СПбГУ Наталья Ерёмина.

По её мнению, из-за ухода британцев, серьёзно пополнявших общую казну Евросоюза, следует ожидать сокращения дотаций для ряда членов ЕС: Польши, прибалтийских государств и других.

«Брексит, разумеется, повлияет на судьбы сотен тысяч людей — тех же поляков, которые сейчас работают в Великобритании. Их правовой статус сразу же станет неопределённым», — добавила Ерёмина.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в комментарии RT предположила, что, проведя брексит, Великобритания и ЕС вступят в полосу неопределённости.

«Никто однозначно не может сказать, насколько просчитаны все риски и все преимущества. Сторонники брексита, конечно, прочат Великобритании великое будущее, быстрые торговые соглашения с ЕС и США. Но на данный момент фиксируется существенное снижение экономического роста в Великобритании. Бизнес не любит неопределённость, поэтому производственная активность снижается. Производственные цепочки тоже подвержены серьёзным рискам. Пока экономические преимущества брексита для Великобритании под вопросом, а экономические потери на данный момент уже имеют место», — сказала Годованюк.

Эксперты ожидают, что брексит скажется и на отношениях России с Великобританией.

«Выход страны из ЕС совпал с делом Скрипалей, которое вызвало один из самых серьёзных кризисов в российско-британских отношениях. Может быть, что-то изменится после брексита. Хотелось бы предполагать, что новая страница во взаимоотношениях двух стран всё же откроется. Расширение экономических связей с Россией было бы выгодно британскому бизнесу, особенно в условиях снижения торговой и инвестиционной активности на европейском направлении», — считает Годованюк.

В свою очередь, Наталья Ерёмина отметила, что российская тематика часто используется британскими политиками для того, чтобы переключить внимание общества с внутренних проблем государства.