Вирусное давление: нефтяные цены на открытии торгов обвалились на 8%

В понедельник, 23 марта, цена на нефть Brent в начале торгов упала на 8% и опустилась ниже $25 за баррель. После небольшого пятничного роста котировки вновь перешли к снижению на фоне новостей о распространении коронавируса. Инвесторов также настораживает запланированное с апреля увеличение добычи сырья крупнейшими странами — экспортёрами углеводородов. Аналитики прогнозируют дальнейшее удешевление нефти в ближайшие месяцы, но при этом допускают восстановление цен во второй половине года.

В понедельник, 23 марта, торги на мировом энергорынке открылись резким обвалом нефтяных цен. В начале сессии стоимость сырья эталонной марки Brent снижалась более чем на 8% — до $24,72 за баррель, а американский сорт WTI дешевел на 7,8% — до $20,85 за баррель. Об этом свидетельствуют данные международной биржи ICE. Позднее рынок несколько отыграл падение, цена Brent колеблется в районе $25,5 за баррель.

Котировки снижаются после восстановления в конце прошлой недели. Так, ещё на торгах пятницы цена нефти Brent в моменте поднималась выше $30.

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«Небольшой пятничный рост стоимости нефти был всего лишь незначительной корректировкой на фоне продолжительного падения цен. Это чисто техническая вещь, так как снижение цены на любой актив, которое длится больше одного дня, всегда нелинейно. После такой корректировки обязательно следует дальнейшее снижение, что мы сейчас и наблюдаем», — объяснил RT создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко.

Одной из главных причин обвала котировок за последнее время стали новости о глобальном распространении коронавируса. Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире превысило 294 тыс., из них почти 13 тыс. скончались. По более свежим данным из других авторитетных источников, число заболевших приблизилось к 340 тыс., скончавшихся более 14,5 тыс.

Как рассказал в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, распространение болезни и карантинные меры уже спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо. В результате падения потребления энергосырья снижается и стоимость нефти.

«В Европе ситуацию с коронавирусом уже сейчас можно назвать катастрофической, экономика США также готовится к масштабному деструктивному воздействию со стороны вирусного фактора. При этом всё чаще стали появляться прогнозы не только о замедлении мирового роста, но и о возможном сокращении мировой экономики в этом году. В результате данная совокупность факторов возвращает нефтяные цены к уровням $25—26», — добавил Покатович.

Одновременно с уменьшением спроса увеличивается и предложение нефти на международном рынке, что также способствует снижению цен. Так, после распада сделки ОПЕК+ страны — экспортёры энергосырья уже объявили о своих планах по увеличению добычи и экспорта углеводородов.

В частности, Саудовская Аравия собирается в течение нескольких месяцев поддерживать поставки сырья на максимальном уровне — 12,3 млн баррелей в день. При этом ранее в Эр-Рияде также объявили о предоставлении рекордных за 20 лет скидок покупателям сырья из США, Северной Европы и Азии. Вслед за Саудовской Аравией о снижении стоимости своей продукции для клиентов также заявили Ирак, Бахрейн и ОАЭ.

«Очевидно, что многие страны не имеют общего мнения по объёмам добычи нефти. При этом Саудовская Аравия заинтересована в наращивании влияния на глобальном рынке и начала предоставлять скидки покупателям сырья. Саудиты уже не в первый раз предпринимают такую попытку, но думаю, что, как и раньше, у них вряд ли что-то получится», — рассказал RT глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

Примечательно, что уже с апреля Россия также планирует увеличить производство нефти на 200 тыс. баррелей в сутки. Об этом ранее заявлял глава Минэнерго России Александр Новак.

«У каждой компании свои инвестиционные планы, им требуется сейчас их пересматривать, потому что исходили из одних планов, а сегодня они другие. Поэтому, в принципе, довольно быстро можно восстановить ту добычу, которая была сокращена в связи с соглашением», — пояснял он.

Как ожидается, в понедельник министр планирует обсудить ситуацию на энергорынке с главами российских нефтяных компаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

«Вероятнее всего, до конца марта стоимость нефти будет балансировать в рамках $20—25 за баррель. Но уже с апреля сделка ОПЕК+ окончательно перестанет действовать, на рынок поступят огромные дополнительные объёмы сырья, а спрос при этом продолжит сокращаться. В этом случае есть риски падения котировок до $10—15 за баррель», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По мнению аналитиков, до конца весны стоимость нефти на мировом рынке будет оставаться ниже отметке $30 за баррель. Впрочем, уже с середины лета цены вновь могут начать расти.

«Ожидаем, что до конца весны нефтяные цены будут формироваться в диапазоне $20—30 за баррель. Устойчивое восстановление котировок до уровней $40—45 видится возможным лишь во второй половине года, в случае если фаза активного распространения вируса завершится до конца первого полугодия», — заключил Покатович.