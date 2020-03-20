Остановка двигателей: почему в 2020 году рост мировой экономики может замедлиться почти до нуля

В 2020 году мировая экономика может показать почти нулевой рост. К такому выводу пришли эксперты Института международных финансов (IIF). Свою оценку специалисты объясняют масштабным распространением коронавируса, которое привело к падению объёмов торговли и производства в мире. Аналитики высоко оценивают вероятность наступления экономического спада в США, Японии и странах Еврозоны. Стоит ли ожидать глобальной рецессии — в материале RT.

В 2020 году рост мировой экономики может замедлиться до 0,4%. Об этом говорится в исследовании Института международных финансов (IIF). Ранее специалисты организации прогнозировали увеличение объёма глобального ВВП на 1,6%.

Главной причиной ухудшения прогноза эксперты назвали масштабное распространение коронавируса. В результате пандемии происходит отток капитала с финансовых рынков, снижаются объёмы торговли, пассажирских перевозок и промышленного производства.

«Эпидемия коронавируса 2019-nCoV нанесла удар по Китаю в I квартале 2020 года, но гораздо большим потрясением она стала для всего остального мира и грозит обрушиться на него всей мощью во II квартале. При этом последствия для (мировой. — RT) промышленности и сектора услуг будут более масштабными и отложенными во времени, чем в Китае», — отмечают экономисты IIF.

Согласно последним оценкам, общее число заражённых в мире превысило 245 тыс., из них более 10 тыс. скончались. Как подсчитали специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), из-за последствий коронавируса в 2020 году мировая экономика может потерять до $2 трлн.

«Быстрое распространение болезни заставляет резко ограничивать деловую активность, что приводит к падению цен на финансовых рынках. К этому добавляется во многом искусственное резкое удешевление нефти, которое в последние недели стимулирует распродажу рисковых активов», — рассказал RT аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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С начала 2020 года мировые цены на нефть обрушились почти на 60%. Так, в моменте стоимость сырья марки Brent опускалась ниже $25 за баррель — впервые за 17 лет.

Помимо снижения спроса на топливо из-за коронавируса, поводом для шоковой ситуации на рынке нефти стал распад альянса ОПЕК+. В начале марта участники сделки не смогли договориться о дополнительном сокращении нефтедобычи и решили полностью отказаться от всех ранее взятых на себя обязательств.

Страны — экспортёры сырья уже объявили о своих планах по увеличению производства и экспорта углеводородов. Таким образом, резкий рост предложения на рынке оказывает давление на цены.

Группа риска

Согласно оценке экспертов IIF, меры по сдерживанию эпидемии рискуют спровоцировать рецессию в крупнейших экономиках мира. Так, в I квартале 2020 года ВВП США может уменьшиться на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, а во II квартале — упасть сразу на 8,9%. В целом по итогам года спад американской экономики может составить 0,4%.

Аналогичное положение дел аналитики прогнозируют в Японии и странах Европы. Согласно отчёту IIF, в 2020 году экономика еврозоны может сократиться на 2,8%, а японский ВВП — на 1,5%.

«По государствам бьёт обрушение экономических связей и спроса как внутри стран, так и на международной арене. На долю США приходится порядка 15,1% мирового ВВП, еврозона занимает около 11%, а Япония — приблизительно 4%. Именно поэтому столь серьёзен ущерб от пандемии для этих стран», — пояснил Марк Гойхман.

Похожей оценки придерживаются и специалисты международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P). По прогнозу организации, в 2020 году вся мировая экономика может вступить в фазу рецессии. При этом экономический спад в первую очередь может затронуть страны Евросоюза.

«Вирус продолжает распространяться, и всё большая часть населения еврозоны пребывает в полной или частичной изоляции. К настоящему моменту сферы туризма и инвестиций пострадали больше всего. Теперь мы ожидаем, что экономика еврозоны сократится на 0,5—1% в этом году», — говорится в исследовании агентства.

После карантина

Любопытно, что экономика Китая также может замедлиться в 2020 году, но при этом сумеет избежать рецессии, полагают аналитики. В IIF прогнозируют рост ВВП азиатской республики на 3,5%. Как рассказал RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, во многом распространение коронавируса пока затронуло только торговлю и промышленный сектор КНР, но не успело ударить по другим областям экономики.

«Для того чтобы ВВП Китая упал внушительно, обвал должен произойти во всех сферах экономики. Правительство КНР может привлечь новые инвестиции и восстановить деловую активность, если убедит весь мир в завершении вспышки коронавируса на своей территории и сумеет оживить производственные мощности», — добавил эксперт.

AFP

© Andreras Solaro

В целом, по мнению опрошенных RT экспертов, при наиболее вероятном сценарии пандемия COVID-19 закончится ко второй половине 2020 года. В этом случае темпы роста мировой экономики вернутся к прежним уровням уже к концу III квартала. Такую точку зрения в беседе с RT озвучил специалист компании XCritical Ян Арт.

По словам Александра Абрамова, после окончания эпидемии мировая экономика может восстановиться в течение нескольких месяцев. Об этом свидетельствует опыт предыдущего экономического спада, считает эксперт.

«Достаточно вспомнить кризис 2008 года, когда уже в феврале 2009-го акции многих компаний начали показывать рост более чем в 100%. На сегодняшний день в мире не наблюдается системного экономического кризиса. В каждом государстве идёт спад, но он не тотальный», — заключил Абрамов.