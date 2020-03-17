«Повышенный уровень тревоги»: почему экономические настроения в Германии ухудшились максимально с 1991 года

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии показал крупнейшее падение за последние 29 лет. На фоне распространения коронавируса экспертов настораживают снижение немецкого экспорта и угроза начала рецессии в стране. Новости об ухудшении экономической ситуации в ФРГ спровоцировали ослабление евро на международных торгах. Как полагают аналитики, обострение проблем в Германии рискует ударить по другим государствам Евросоюза и обернуться снижением ВВП всего региона.

В начале весны настроения инвесторов в экономике Германии рекордно ухудшились. В марте соответствующий индекс ZEW опустился до отрицательного уровня -49,5 пункта против 8,7 пункта в феврале. Значение индикатора оказалось самым низким за последние девять лет, а темпы падения стали максимальными с 1991 года. Об этом во вторник, 17 марта, сообщил немецкий Центр исследований экономики Европы.

«Обвал индекса экономических настроений Германии был ожидаем. В экономике наблюдается повышенный уровень тревоги. В настоящее время аналитики финансового рынка ожидают падение реального валового внутреннего продукта в I квартале, также отмечая, что вполне вероятен дальнейший спад во II квартале», — отмечает президент организации Ахим Вамбах.

В 2019 году рост ВВП Германии уже замедлился с 1,5% до 0,6%. При этом с начала 2020-го давление на экономику страны оказало глобальное распространение коронавируса.

Согласно последним оценкам, общее число заражённых в мире приближается к 190 тыс., из них более 7,4 тыс. скончались. Как подсчитали специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), из-за последствий коронавируса в 2020 году мировая экономика может потерять до $2 трлн.

По словам экспертов, распространение болезни уже спровоцировало массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок в мире. В частности, инфекция ударила по экспорту и промышленности Германии.

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«Как известно, значительная доля немецкого ВВП формируется за счёт внешней торговли. Зависимость экономики страны от поставок за рубеж остаётся очень высокой. В результате пандемии Германия, как и большинство экономик мира, не смогла подстраховаться, поэтому и пострадала», — отметил в разговоре с RT профессор Института торговой политики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Зуев.

В первую очередь давление на немецкий экспорт оказало замедление экономики Китая — основного торгового партнёра ФРГ. Последовавшие в результате распространения болезни остановка производственных предприятий и закрытие границ между городами КНР обернулись падением деловой активности и снижением спроса на зарубежные товары.

«Страдает спрос (на продукцию. — RT). Фактическая блокировка значительной части территории Китая и замедление роста экономики КНР в целом приводит, например, к снижению китайского спроса на немецкие автомобили и товары производственного назначения», — отмечают в своём исследовании экономисты нидерландского Rabobank.

Более того, активное распространение болезни в Европе и усиленные карантинные меры в странах региона могут подтолкнуть Германию к полномасштабной рецессии. Такой точки зрения придерживается главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Карантин фактически целых стран — потребителей немецкой продукции, рост заболеваемости в Германии, закрытие предприятий в стране и транспортных коммуникаций, обрушение цепочек снабжения и сбыта, резкое падение инвестиционного и потребительского спроса — при таких беспрецедентных проявлениях паники инвесторам явно не до оптимизма», — отметил эксперт.

Более того, на фоне распространения коронавируса давление на экономику Германии продолжают оказывать назревшие внутренние проблемы. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин.

«Трудности в Германии назревали уже давно. Темпы роста ВВП ФРГ в прошлом году были очень низкими, и тогда экономическим локомотивом ЕС была Франция. К основным проблемам Германии можно отнести рост численности граждан за счёт мигрантов, которые приезжают туда с Ближнего Востока и Африки. При этом в стране наблюдается общее старение населения. Одновременно усиливается политическая неопределённость, так как срок полномочий Ангелы Меркель подходит к концу», — пояснил эксперт.

Цепочка рецессий

Любопытно, что после публикации данных об ухудшении ситуации в немецкой экономике евро начал заметно слабеть на международных торгах. 17 марта во второй половине дня курс единой европейской валюты опускался на 2% и достигал минимального уровня за последние три недели — $1,09 за евро.

Как отметил Марк Гойхман, инвесторов озадачивает риск возникновения рецессии в Германии. Возможное начало экономического спада в ФРГ может распространиться и на другие страны Европы.

«Если Германия переживает столь явные сложности, то это крайне плохие перспективы для всего ЕС. Кроме того, число заболевших от коронавируса во многих других странах Евросоюза выше или сравнимо с Германией, в частности в Италии, Испании и Франции. Учитывая исключительно тесные производственно-экономические, финансовые, торговые, миграционные связи между странами ЕС, экономика Евросоюза находится под сильным понижательным давлением», — объяснил Гойхман.

Похожей оценки придерживаются и специалисты международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P). По прогнозу организации, в 2020 году вся мировая экономика может вступить в фазу рецессии. При этом экономический спад в первую очередь может затронуть страны Евросоюза.

«Вирус продолжает распространяться, и всё большая часть населения еврозоны пребывает в полной или частичной изоляции. К настоящему моменту сферы туризма и инвестиций пострадали больше всего. Теперь мы ожидаем, что экономика еврозоны сократится на 0,5—1% в этом году», — говорится в исследовании агентства.