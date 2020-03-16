Заводы стоят: промышленное производство в Китае упало впервые за 30 лет

С начала 2020 года промышленное производство в Китае упало на 13,5%. Снижение показателя произошло впервые за 30 лет. Отрицательную динамику показала и розничная торговля. Текущее положение дел аналитики объясняют падением потребительского спроса из-за коронавируса. Эксперты прогнозируют резкое замедление роста ВВП страны по итогам 2020 года, но при этом считают, что у Пекина достаточно мер, чтобы избежать рецессии. Что могут предпринять китайские власти для ускорения экономики — в материале RT.

С января по февраль 2020 года промышленное производство в Китае сократилось сразу на 13,5%. По данным Государственного статистического управления КНР, обвал произошёл впервые за последние 30 лет.

Одновременно масштабные убытки были зафиксированы в сфере торговли. За первые два месяца 2020 года объёмы розничных продаж потребительских товаров упали на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Так, в крупных городах продажи сократились на 20,7% — до $640 млрд, а в сельской местности — на 19%, до $104 млрд.

Негативную динамику в промышленности и торговле опрошенные RT эксперты связывают с падением потребительского спроса и закрытием целого ряда производств на карантин из-за распространения коронавируса.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса. На сегодняшний день, по данным Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число заражённых в КНР превысило 80,8 тыс., более 3,2 тыс. из них скончались.

«Карантин нарушил привычную жизнь порядка 600 млн китайцев. Власти запретили проведение массовых мероприятий, ограничили свободное передвижение граждан, а часть магазинов и ресторанов закрылись из-за низкого потока клиентов. Если в будние дни население ещё совершает поездки по городу, то в выходные по-прежнему выбираются на улицу не более 20% от докризисного потока», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Любопытно, что на этом фоне объём розничных продаж в онлайн-сегменте Китая сократился лишь на 3%. Как объяснил RT исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин, в результате высокой угрозы заражения китайцы стали активнее осваивать покупки через интернет.

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«В период пандемии значительно выросла выручка многих онлайн-компаний Китая. Даже находясь на карантине, китайцы продолжают нуждаться в продуктах питания, одежде, предметах быта и гигиены. В то же время они боятся выходить из квартир и контактировать с соседями. Поэтому приложения по доставке товаров так популярны и в какой-то мере даже препятствуют дальнейшему замедлению экономики», — подчеркнул аналитик.

Между тем в результате общего спада в промышленности и торговле экономический рост Китая по итогам 2020 года может оказаться самым слабым за последние 30 лет. Согласно оценке Международного валютного фонда (МВФ), темпы увеличения ВВП страны впервые с 1990 года могут опуститься ниже 6% и составить порядка 5,6%. В то же время специалисты компании McKinsey прогнозируют значение 4,7%.

Новый разгон

Впрочем, по мнению экспертов, китайская экономика может войти в фазу ускорения уже во второй половине 2020 года. 13 марта власти Китая обнародовали перечень мер для поддержания внутреннего спроса и экономического положения страны. Так, согласно данным Государственного комитета по делам развития и реформе КНР, китайское руководство планирует снизить импортные пошлины на некоторые потребительские товары и повысить конкурентоспособность отечественной продукции.

Как рассказал RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, ожидаемое увеличение продаж на внутреннем рынке должно сгладить негативный эффект от коронавируса. При этом Пекин активно пытается стимулировать потребительский спрос и траты населения за счёт накачки экономики более дешёвыми деньгами.

«Власти Китая в данный момент активно заливают деньги в экономику. Они продолжают снижать ставки по кредитам для банков и компаний, а также выплачивают зарплату госслужащим, которые из-за вируса не могут выйти на работу. Вкупе это даёт положительный эффект, поскольку местные жители по-прежнему покупают товары и делают выбор в пользу отечественной продукции. Кроме того, до начала лета 2020 года Китай, вероятно, восстановит логистические цепочки поставок по стране, что тоже даст стимул для роста спроса», — пояснил Маслов.

Более того, дополнительным драйвером для восстановления китайской экономики могут послужить низкие цены на нефть, считает Алексей Маслов. В результате распространения коронавируса и распада альянса ОПЕК+ с начала марта стоимость сырья марки Brent упала более чем на 40% и на торгах 16 марта опустилась ниже $30 за баррель.

«За счёт рекордно низких цен на энергоносители Китай может восстановить промышленный потенциал до конца 2020 года. Конечно, из-за сильного производственного спада в начале года ВВП Китая может показать снижение, но в целом по итогам года показатели будут далеки от отрицательных», — добавил Маслов.

Как рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, постепенный рост экономической активности в КНР может наметиться уже во втором квартале 2020 года. Во многом такую ситуацию эксперт объясняет замедлением темпов роста распространения коронавируса.

«Фактически Китаю за счёт беспрецедентных мер удалось подавить заболевание и купировать риски его дальнейшего распространения внутри страны всего за полтора месяца. Сначала ограничения привели к существенному снижению производственной активности, но местные власти осознанно пошли на замедление экономики, чтобы побороть вирус. Теперь страна стала первой, кто практически победил инфекцию, что позволит ей быстро восстановить утраченные позиции. Особенно в условиях, когда в других государствах вирус ещё только распространяется», — заключил эксперт.