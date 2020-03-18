Пикирующий баррель: цена нефти Brent опустилась ниже $25 впервые с мая 2003 года

В среду, 18 марта, стоимость нефти Brent упала более чем на 16% и впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель. Обрушение котировок аналитики связывают с растущими рисками распространения коронавируса и с увеличением добычи сырья крупнейшими странами-экспортёрами. На фоне обвала энергорынка и паники инвесторов курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей. Впрочем, эксперты по-прежнему сохраняют оптимизм и ожидают восстановления нефтяных котировок и российской валюты уже во втором полугодии.

В среду, 18 марта, на глобальном энергорынке произошло рекордное почти за 17 лет падение нефтяных цен. Стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала на 16% и опустилась до $24,7 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в мае 2003 года.

Одной из главных причин обвала котировок стали новости о распространении коронавируса в мире. Об этом RT рассказал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Согласно последним оценкам, общее число заражённых в мире превысило 200 тыс., из них более 8 тыс. скончались. Распространение болезни уже спровоцировало массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо. В результате падения потребления энергосырья снижается и стоимость нефти.

«Вирусный фактор оказывает разрушительное воздействие на экономическую активность по всему миру, что, соответственно, приводит к значительному сокращению спроса на нефть. По нашим оценкам, сейчас снижение потребления энергосырья может превышать уровень в 6 млн баррелей в сутки», — отметил Покатович.

Одновременно с падением спроса увеличивается и предложение нефти на международном рынке, что также способствует снижению цен. Так, после распада сделки ОПЕК+ страны — экспортёры энергосырья уже объявили о своих планах по увеличению добычи и экспорта углеводородов.

В частности, Саудовская Аравия собирается в течение нескольких месяцев поддерживать поставки сырья на максимальном уровне — 12,3 млн баррелей в день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление саудовского Минэнерго.

При этом ранее в Эр-Рияде также объявили о предоставлении рекордных за 20 лет скидок покупателям сырья из США, Северной Европы и Азии. Вслед за Саудовской Аравией о снижении стоимости своей продукции для клиентов также заявили Ирак, Бахрейн и ОАЭ.

«Сначала инвесторов напугали новости о развале ОПЕК+, а теперь — действия Саудовской Аравии по демпингу мировых цен на нефть. Саудиты начали продавать сырьё себе в убыток, пытаясь нарастить свою долю на глобальном рынке. Это вызвало панику у трейдеров, которые не уверены, что смогут продать фьючерсы по цене даже в $30, поэтому сейчас начали массово сбрасывать контракты», — пояснил в беседе с RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

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Примечательно, что уже с апреля Россия также планирует увеличить производство нефти на 200 тыс. баррелей в сутки. Об этом ранее заявлял глава Минэнерго России Александр Новак.

«У каждой компании свои инвестиционные планы, им требуется сейчас их пересматривать, потому что исходили из одних планов, а сегодня они другие. Поэтому, в принципе, довольно быстро можно восстановить ту добычу, которая была сокращена в связи с соглашением», — пояснял он.

В результате растущего предложения энергосырья в мире игроки рынка не исключают падения нефтяных цен ниже $25 за баррель в ближайшее время. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«С апреля Россия и Саудовская Аравия в рамках разворачивающейся ценовой борьбы добавят на мировой рынок дополнительно 600 тыс. баррелей сутки. При этом на аналогичные шаги, но в меньшем масштабе, могут решиться и другие производители нефти. Очевидно, что в этих условиях пессимистичный прогноз достижения уровня $20 за баррель становится всё более вероятным», — пояснил эксперт.

На фоне масштабного обвала цен власти Ирака призвали участников соглашения ОПЕК+ созвать внеочередную встречу. По мнению аналитиков, возможное продление сделки могло бы остановить падение котировок.

«Если ОПЕК+ удастся договориться о сокращении добычи или хотя бы о продлении сделки, то цены могут подняться выше $40 за баррель. Вероятность того, что это произойдёт до начала лета, крайне мала. Впрочем, саудитам невыгодны низкие цены на нефть. В 1980-х годах они уже пытались демпинговать, желая выйти из спора с США победителями, и в итоге сами восстанавливали свою экономику 15 лет», — добавил Коренев.

Валютный ответ

Глобальное падение нефтяных цен спровоцировало и заметное ослабление российской валюты. Так, 18 марта на Московской бирже курс доллара вырос на 7% и впервые с февраля 2016 года превысил 80 рублей. При этом курс евро также обновил максимум последних четырёх лет и вырос почти на 7%, поднявшись выше уровня 88 рублей.

В то же время ослабление рубля сдерживают действия российских финансовых властей. Напомним, в результате возникших рисков для нацвалюты Центробанк РФ экстренно ввёл специальные меры для поддержания курса рубля. Так, с 10 марта ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.

«У правительства есть достаточно инструментов, чтобы не допустить роста курса доллара выше уровня 80—85 рублей. Прежде всего, это огромный запас иностранной валюты в Фонде национального благосостояния (ФНБ), которую нужно продать на внутреннем рынке за рубли именно в этом году», — отметил в беседе с RT создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко.

Более того, Антон Покатович допускает постепенное укрепление нацвалюты уже во втором полугодии по мере восстановления нефтяных цен.

«Ожидаем, что в перспективе второго полугодия при восстановлении мировой экономической активности рубль может продемонстрировать укрепление. Так, среднегодовой курс доллара составит порядка 70 рублей, а курс евро — 77 рублей», — заключил аналитик.