Суточный рост, возможные санкции США и прогноз об обвале до $5: что происходит на рынке нефти после падения котировок

Нефтяные котировки перешли к росту после резкого падения, произошедшего 18 марта. По последним данным, нефть марки Brent торгуется на уровне $29 за баррель, WTI — $26 за баррель. Между тем американские СМИ со ссылкой на нефтяных трейдеров сообщают об ожиданиях дальнейшего обвала цен, несмотря на посуточную положительную динамику. При наихудшем сценарии предполагается, что стоимость энергосырья будет равна $5 за баррель. При этом в прессе США отмечается, что в Белом доме намерены надавить на Эр-Рияд, чтобы заставить отказаться от планов по повышению объёмов нефтедобычи, и пригрозить Москве введением очередных санкций.

Мировые цены на нефть продолжают постепенное восстановление после резкого обвала. По состоянию на 10:30 мск цена майских фьючерсов на североморскую Brent с поставкой в мае растёт на 4,78%, до $29,83 за баррель. При этом апрельский фьючерс на техасскую WTI повышается на 5,75%, до $26,67 за баррель.

Ещё накануне, 18 марта, стоимость нефти марки Brent подешевела до $24,7 (минимум с мая 2003 года), WTI — до $20 (минимум с февраля 2002 года). В целом же тренд на снижение цен на энергосырьё был задан 6 марта после распада сделки ОПЕК+ — тогда участники переговоров не смогли договориться о продлении ограничения добычи нефти. Это произошло на фоне падения спроса, вызванного распространением с начала 2020 года коронавирусной инфекции COVID-19.

В то же время издание The Wall Street Journal со ссылкой на некие собственные источники утверждает, что администрация Дональда Трампа собирается вмешаться в так называемую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией. Якобы в Белом доме намерены посредством дипломатии надавить на Эр-Рияд, чтобы заставить отказаться от планов повышения объёмов нефтедобычи. При этом Москве Вашингтон намерен пригрозить введением очередных санкций.

Как отмечает СМИ, американские нефтяные компании призывают администрацию Трампа к вмешательству в ситуацию на рынке энергосырья, поскольку десяткам предприятий нефтегазовой промышленности США грозит банкротство в связи с произошедшим понижением котировок.

Как считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, если в мире что-то происходит без ведома США, то Вашингтон должен предпринять какие-то действия.

«Для них очень важно всегда найти виноватых. И виноватыми должны быть, естественно, не они и не их друзья. Хотя, в общем-то, за счёт друзей тоже можно. Кроме того, ситуация требует некоего ответа, ответных действий. Особенно с учётом предвыборной компании. Виноватый должен быть назначен, потому что ситуация достаточно сложная. И Россия здесь самый удобный виновник хотя бы потому, что РФ — это тот враг, тот противник, которого всегда и во всём можно обвинить», — заявил собеседник RT.

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько отметил, что суточный рост нефтяных котировок связан в том числе с реакцией трейдеров на действия Вашингтона.

«Администрация Дональда Трампа через коммерческие структуры стала осуществлять закупку огромного количества дешёвой нефти с рынка. Однако в реальности ситуация сложнее, с начала года американские фондовые индексы потеряли около 30%. Этот обвал, естественно, вызван снижением цен на нефть. Если у нас это вызывает снижение стоимости нацвалюты, как и у всех стран, которые экспортируют нефть, то для США дешёвая нефть равна обвалу индексов на Уолл-стрит. Поэтому администрация Белого дома недовольна ситуацией с нефтяным рынком, хотя изначально Трамп говорил, что это благо для Соединённых Штатов», — отметил эксперт в беседе с RT.

Ранее стало известно, что США закупят 77 млн баррелей нефти на внутреннем рынке для стратегического резерва. Кроме того, Дональд Трамп сообщил, что американцы вмешаются в ситуацию на нефтяном рынке «в нужное время».

Добавим, что в Вашингтоне также не исключают, что Москва и Эр-Рияд придут к договорённости, которая положительно скажется на ситуации на нефтяном рынке.

Также по теме «Денежно-нефтяной пузырь»: чем обвал цен на энергорынке может угрожать сланцевым компаниям США В четверг, 19 марта, мировые цены на нефть умеренно растут после обвала до минимумов 2003 года. Между тем давление на котировки...

«Мы ожидаем немного более высокую цену. Мы запасаемся нефтью на случай различных обстоятельств — например, достижения договорённости между Россией и Саудовской Аравией, которые могут объединить свои усилия. Не исключено, что это стабилизирует нефтяные рынки и, возможно, подтолкнёт цены на нефть к росту», — заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

Между тем агентство Bloomberg, опросив специалистов, утверждает, что нефтяные трейдеры ожидают дальнейшего снижения цен на нефть. В частности, стоимость сырья марки WTI, по данным издания, может понизиться ещё на $3—5 за баррель. При этом аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management полагает, что цена на нефть марки WTI станет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США.

Аналитики Goldman Sachs, в свою очередь, прогнозируют стоимость нефти марки Brent на уровне $20 за баррель, тогда как в Citigroup рассматривают варианты, при которых стоимость будет в районе $17 за баррель или даже в пределах $5 за баррель при наихудшем сценарии развития событий.