«Денежно-нефтяной пузырь»: чем обвал цен на энергорынке может угрожать сланцевым компаниям США

В четверг, 19 марта, мировые цены на нефть умеренно растут после обвала до минимумов 2003 года. Между тем давление на котировки по-прежнему оказывают новости о распространении коронавируса и планы государств по наращиванию добычи углеводородов. Как ожидается, удешевление сырья может заметно ударить по сланцевым производителям в США. Падение цен значительно ниже $50 за баррель уже сделало убыточной работу и без того закредитованных компаний. По словам экспертов, такое положение дел рискует обернуться массовыми банкротствами.

В четверг, 19 марта, мировые цены на нефть умеренно восстанавливаются после резкого обвала накануне. В середине дня стоимость сырья эталонной марки Brent росла на 4,3% — до $26, а американская марка WTI дорожала на 11,4% — до $23 за баррель.

Отметим, что на торгах среды баррель Brent дешевел до минимума с мая 2003 года (до $24,7), а WTI — с февраля 2002 года (до $20).

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«Цены на нефть корректируются после обвального падения. В то же время котировки уже приближаются к минимально допустимым значениям, так как практически достигли себестоимости многих производителей. Ожидаем, что в течение ближайших недель цены могут стабилизироваться в коридоре $21—27 за баррель», — рассказал RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

По его словам, главной причиной обвала котировок в последние дни стало падение мирового спроса на фоне коронавируса. Согласно последним оценкам, общее число заражённых в мире превысило 220 тыс., из них более 9 тыс. скончались. Распространение болезни уже спровоцировало массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо. В результате падения потребления энергосырья снижается и стоимость нефти.

Одновременно с падением спроса увеличивается и предложение нефти на международном рынке, что также способствует снижению цен. Так, после распада сделки ОПЕК+ страны — экспортёры энергосырья уже объявили о своих планах по увеличению добычи и экспорта углеводородов.

В частности, Саудовская Аравия собирается в течение нескольких месяцев поддерживать поставки сырья на максимальном уровне — 12,3 млн баррелей в день. При этом ранее в Эр-Рияде также объявили о предоставлении рекордных за 20 лет скидок покупателям сырья из США, Северной Европы и Азии. Вслед за Саудовской Аравией о снижении стоимости своей продукции для клиентов также заявили Ирак, Бахрейн и ОАЭ.

На этом фоне об увеличении нефтедобычи задумались и в США. Как ожидается, уже в апреле производство сланцевого сырья в Штатах увеличится на 18 тыс. баррелей в день — до 9,075 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе американского управления энергетической информации (EIA).

Убыточные скважины

Отметим, что сланцевые компании США пытаются нарастить производство на фоне масштабных финансовых потерь на фондовом рынке. Так, например, с начала марта стоимость ценных бумаг Occidental Petroleum обвалилась более чем на 65%, Continental Resources — почти на 60%, а EOG Resources — почти на 50%.

Как рассказал RT доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Олег Анашкин, на фоне обвала энергорынка инвесторов настораживает чрезмерная закредитованность сланцевых компаний. Так, в результате стремительного удешевления нефти многие производители рискуют столкнуться с банкротством.

«Добыча сланцевой нефти — довольно затратный бизнес. Себестоимость одного барреля составляет $50. Для сравнения, средняя себестоимость сырья добываемого в России или Саудовской Аравии, варьируется в пределах $10—15 за баррель. Нефтедобытчикам США приходится продавать сырьё в больших количествах, чтобы прибыли хватило на оплату долгов», — объяснил Анашкин.

Согласно подсчётам международного рейтингового агентства Moody's, в ближайшие пять лет компании США и Канады, занимающиеся разведкой и добычей углеводородов, должны выплатить кредиторам — $86 млрд.

Примечательно, что, по оценке компании Haynes & Boone, с 2015 по 2019 год в общей сложности обанкротились 208 североамериканских энергетических компаний с объёмом задолженности $121,7 млрд. Более того, как ожидается, в 2020 году число разорившихся производителей может возрасти.

A worker walks near a pile of sand at Vaca Muerta shale oil and gas drilling, in the Patagonian province of Neuquen, Argentina

Reuters

© Agustin Marcarian

«За последние годы отрасль за счёт кредитования серьёзно нарастила объёмы добычи — до уровня свыше 9 млн баррелей в сутки. Но такая ситуация нормальна лишь при сохранении нефтяных цен выше себестоимости добычи. Это своеобразный «денежно-нефтяной пузырь», который уже начал лопаться, — пояснил RT главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, после небольшого увеличения добычи сланцевой нефти уже до конца года производство сырья в Штатах может начать постепенно снижаться. Более того, в случае сохранения сырьевых цен вблизи $25—30 за баррель, в 2021 году отрасль может столкнуться с полномасштабным кризисом.

«При ценах на нефть ниже уровня $30 сланцевая отрасль постепенно начинает рушиться. Нет смысла добывать всё больше сырья, когда себестоимость добычи высока, а спроса нет»,— добавила Мильчакова.

Как рассказал RT специалист компании XCritical Ян Арт, ожидаемое массовое банкротство сланцевиков со временем может вновь спровоцировать увеличение цен на нефть. Так, сокращение числа игроков на рынке ослабит рост мирового предложения сырья и приведёт к удорожанию нефти.

«В целом на энергосекторе США это не отразится глобально, но может запустить цепочку проблем в другом секторе американской экономики — финансовом. Мировые же рынки в этом случае получат фактор, толкающий цены на нефть вверх», — заключил аналитик.