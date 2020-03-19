Валютно-топливная пандемия: цена рубля и нефти падает на фоне распространения коронавируса

Курс доллара на Московской бирже по итогам 18 марта превысил 80 рублей, а курс евро преодолел отметку 88 рублей. Такое ослабление российской валюты происходит на фоне падения нефтяных котировок ниже $25 за баррель, в том числе в связи с уменьшением спроса из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Как отмечают эксперты, в ближайшее время не стоит ждать изменений в обратную сторону. Кроме того, по данным американских СМИ, рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют, уступая только мексиканскому песо.

На открытии торгов на Московской бирже 19 марта курс доллара составил 80,60 рубля, а евро — 88,25 рубля.

Американская валюта превысила отметку 80 рублей, а европейская — 88 рублей ещё накануне. В целом за сутки евро и доллар укрепились примерно на 5,4 рубля.

Таким образом, курс доллара и евро обновил свои максимумы с января 2015 года и февраля 2016-го.

Между тем на среду, 19 марта, Банк России установил официальный курс на уровне 77,21 рубля за доллар и 84,89 рубля за евро.

Обвал рубля обусловлен снижением нефтяных котировок. Накануне нефть марки Brent подешевела до минимума с мая 2003 года, WTI — с февраля 2002 года.

По состоянию на 08:30 стоимость энергосырья начала отыгрывать свои позиции после очередного обвала. Так, цена майских фьючерсов на североморскую Brent с поставкой в мае растёт на 4,47%, до $25,99 за баррель. При этом апрельский фьючерс на техасскую WTI повышается на 11,05%, до $22,62 за баррель.

Также по теме Валютный сдвиг: курс доллара впервые за четыре года превысил 79 рублей В среду, 18 марта, курс доллара на Московской бирже впервые за четыре года превысил 79 рублей, а курс евро преодолел отметку 87...

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что к обвалу цен на нефть привёл ряд факторов.

«Первый — мы пока не видим восстановления спроса в Китае. Второй — в Европе введён карантин, а значит, самолёты не летают и машины не ездят, соответственно, понижается спрос на нефть и нефтепродукты. Плюс пока ещё не началось снижение объёмов производства сланцевой нефти в США. Ну и с 1 апреля будет увеличение добычи в странах ОПЕК+», — констатировал он.

Напомним, что с 1 апреля прекращается действие сделки между странами ОПЕК и 11 государствам вне картеля, включая Россию. Впервые они договорились о синхронном ограничении добычи нефти ещё в 2016 году. Такое решение было принято для восстановления баланса спроса и предложения, а также удерживания цены на нефть от значительных колебаний.

В последний раз сделка была продлена в декабре 2019 года. Стороны договорились снизить нефтедобычу в период с 1 января по 31 марта 2020-го на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. Однако с начала 2020 года на нефтяной рынок существенное влияние оказало распространение коронавирусной инфекции COVID-19, которое привело к снижению потребления сырья и его удешевлению. На фоне этой тенденции 6 марта в Вене состоялось заседание ОПЕК+, по итогом которого стороны не достигли консенсуса и решили полностью отказаться от всех взятых ранее обязательств.

После этого Саудовская Аравия объявила о планах нарастить добычу нефти с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки, при этом предоставив крупнейшую за 20 лет скидку на свою продукцию. По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, возможное наращивание нефтедобычи Россией будет зависеть от планов национальных компаний. При этом уже в ближайшее время объёмы производства могут увеличиться более чем на 200—300 тыс. баррелей в день.

Reuters

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Как заявил РИА Новости управляющий директор по инвестициям «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Цупров, текущий дисбаланс спроса и предложения на мировом рынке является худшим со времён Второй мировой войны.

В свою очередь, заведующий кафедрой экономики и промышленности РЭУ имени Плеханова Андрей Быстров отметил, что для российской валюты ситуация на рынке в ближайшее время не улучшится.

«Уже сложившийся тренд на рост курса доллара продолжится, а рубль продолжит обесцениваться в ближайшей перспективе — до тех пор пока не изменится тренд на уменьшение стоимости нефти и пандемия коронавируса не пойдёт на спад», — цитирует его РИА Новости.

Также по теме Пикирующий баррель: цена нефти Brent опустилась ниже $25 впервые с мая 2003 года В среду, 18 марта, стоимость нефти Brent упала более чем на 16% и впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель. Обрушение...

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и обвала нефтяных котировок поднялся на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару, сообщает Bloomberg. Лидером этого рейтинга является мексиканская валюта — песо.

Добавим, что накануне на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства РФ министр финансов страны Антон Силуанов сообщил, что в 2020 году расходы бюджета России превысят доходы. По его словам, властям придётся задействовать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн рублей снижает нам объёмы поступления нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми назначениями», — подчеркнул Силуанов.

Кроме того, на российскую экономику негативное влияние оказывает пандемия коронавируса.

«Нам сейчас нужно сконцентрировать ресурсы на точечной эффективной поддержке тех отраслей экономики, регионов, малого предпринимательства, всех тех направлений, которые без государственной поддержки просто не смогут существовать», — констатировал он.