Валютный сдвиг: курс доллара впервые за четыре года превысил 79 рублей

В среду, 18 марта, курс доллара на Московской бирже впервые за четыре года превысил 79 рублей, а курс евро преодолел отметку 87 рублей. Давление на российскую валюту оказывают новости о распространении коронавируса в мире и падение нефтяных цен ниже $28 за баррель. В то же время ослабление рубля сдерживают действия Центробанка и начавшийся налоговый период. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В среду, 18 марта, российская валюта демонстрирует ослабление на Московской бирже. На открытии торгов курс доллара вырос на 5,8% и впервые с февраля 2016 года превысил отметку 79 рублей. При этом курс евро также обновил максимум последних четырёх лет и вырос на 5%, поднявшись выше уровня 87 рублей.

Официальный курс валют Центробанка на 19 марта составил 77,21 рубля за доллар и 84,89 рубля за евро.

Негативную динамику показывает и российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи опустился более чем на 4% — до 2127 пунктов, а индекс РТС — почти на 10%, до 844 пунктов.

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Удешевление нацвалюты и российских ценных бумаг происходит на фоне рекордного обвала мировых цен на нефть. В среду на бирже ICE в Лондоне стоимость энергосырья эталонной марки Brent снижалась на 4,9% — до $27,38 за баррель. Значение стало самым низким с января 2016 года.

Во многом давление на сырьевые котировки оказывают новости о распространении коронавируса в мире. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Согласно последним оценкам, общее число заражённых в мире приближается к 200 тыс., из них около 8 тыс. скончались. Распространение болезни уже спровоцировало массовое сокращение объёмов торговли в мире, пассажирских перевозок и спроса на топливо. В результате падающего потребления энергосырья снижается и стоимость нефти.

«Именно пандемия коронавируса спровоцировала снижение потребления нефти, а соответственно, и её цены. Крупнейший мировой импортёр углеводородов, Китай, стал отказываться от топлива, так как население сидит на карантине», — добавил Деев.

На фоне падающего спроса увеличивается и предложение нефти на международном рынке, что также способствует снижению цен. Так, после распада сделки ОПЕК+ страны — экспортёры энергосырья уже объявили о своих планах по увеличению добычи и экспорта углеводородов.

«Нефть дешевеет, так как бывшие страны соглашения ОПЕК+ обещают нарастить добычу при практически нулевом спросе. В настоящий момент государства перекраивают мировой нефтяной рынок. Инвесторы при этом уже привыкли, что нефть практически всегда поддерживала рубль, поэтому столь резкий обвал котировок за последнее время и вызвал удешевление нацвалюты», — добавил Деев.

В то же время ослабление рубля сдерживают действия российских финансовых властей. Об этом RT рассказал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Напомним, в результате возникших рисков для нацвалюты Центробанк РФ экстренно ввёл специальные меры для поддержания курса рубля. Так, с 10 марта ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке.

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Помимо политики Центробанка, в пользу рубля играет и налоговый период, стартовавший 16 марта. В это время компании-экспортёры традиционно начинают продавать иностранную валюту и покупать рубли для уплаты налогов.

Более того, в ближайшей перспективе нацвалюту может поддержать и недавняя сделка по продаже доли ЦБ в Сбербанке Минфину. Такой точки зрения придерживается создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко.

«У правительства есть достаточно инструментов, чтобы не допустить роста курса доллара выше уровня 80—85 рублей. Прежде всего это огромный запас иностранной валюты в Фонде национального благосостояния (ФНБ), которую нужно продать на внутреннем рынке за рубли именно в этом году. Ведь у нас запланирована огромная сделка по продаже Сбербанка кабмину. Так что этого вполне хватит, чтобы обеспечить стабильность курса», — пояснил эксперт.

По оценке Антона Покатовича, если цены на нефть снизятся до $25 за баррель, курс доллара может закрепиться в диапазоне 77—80 рублей. В то же время аналитик рассчитывает на постепенное восстановление сырьевых котировок до конца июня.

«Полагаем, что до конца первой половины 2020 года угроза коронавируса в значительной степени сойдёт на нет, а во втором полугодии мировая экономика сможет начать восстановление. В этом случае ситуация на рынке стабилизируется в перспективе конца апреля — середины мая. Весной нефтяные цены могут снижаться до уровней ниже $30, а во втором полугодии поднимутся выше отметок $40—45», — отметил Покатович.

По его словам, в этом случае российская валюта также начнёт постепенно укрепляться.

«Ожидаем, что в перспективе второго полугодия при восстановлении мировой экономической активности рубль может продемонстрировать укрепление. Так, среднегодовой курс доллара составит порядка 70 рублей, а курс евро — 77 рублей», — заключил аналитик.