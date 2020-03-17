Против тренда: мировые цены на нефть восстанавливаются после падения ниже $30 за баррель

Стоимость нефти начала повышаться после того, как накануне нефтяные котировки упали ниже $30 за баррель. Утром 17 марта майские фьючерсы нефти марки Brent растут более чем на 2,5%, марки WTI — почти на 4,5%. Напомним, что обвал нефтяных цен начался ещё 9 марта, когда стоимость сырья упала примерно на треть. Причиной этого стало отсутствие договорённости между участниками альянса ОПЕК+ по продлению договора о снижении добычи углеводородов.

Мировые цены на нефть начали восстанавливать свои позиции после произошедшего накануне падения котировок. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08:00 мск майский фьючерс марки Brent вырос на 2,6%, до $30,83 за баррель. В то же время нефть марки WTI с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне прибавляет в стоимости 4,46% — до $29,98 за баррель.

Заметим, что пик роста цены пришёлся на 04:02 мск, когда фьючерс марки WTI дорожал на 5,10%, а Brent — на 5,23%.

В понедельник, 16 марта, стоимость сырья эталонной марки Brent впервые с января 2016 года опустилась до $29,7 за баррель. Таким образом был продолжен тренд, взятый ещё 9 марта, когда произошло самое резкое за последние 30 лет падение стоимости барреля.

Тогда в ходе международных торгов стоимость Brent, упав на треть, торговалась на уровне $31 за баррель, WTI — $28. В последующие несколько дней цены предприняли попытку восстановления и колебались в диапазоне $32—39 за баррель.

Обвал произошёл после заседания участников сделки ОПЕК+, которое состоялось 6 марта в Вене. Стороны не достигли консенсуса о необходимости дополнительного снижения добычи на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и вместо этого решили полностью отказаться от всех взятых ранее обязательств. Речь идёт о том, что с 1 января по 31 марта 2020 года участники соглашения, включая Россию, снижали добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го. Целью договорённостей было восстановление баланса спроса и предложения сырья на мировом рынке.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, Москва предлагала продлить соглашение «как минимум до конца II квартала или на год», в частности, чтобы не осложнять сложившуюся из-за коронавируса ситуацию.

«Наша позиция была абсолютно выверенной и обоснованной, так как спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли», — заявлял Мишустин в ходе заседания правительства 12 марта.

После неудавшихся переговоров Саудовская Аравия заявила о наращивании добычи до 13 млн баррелей в день, а также о предоставлении рекордных за 20 лет скидок покупателям сырья из США, Северной Европы и Азии. О снижении стоимости своей продукции для клиентов также заявили Ирак, Бахрейн и ОАЭ.

В свою очередь, глава Минэнерго России Александр Новак сообщал, что РФ может нарастить добычу нефти уже в апреле на 200 тыс. баррелей в день.

«У каждой компании свои инвестиционные планы, им требуется сейчас пересматривать, потому что исходили из одних планов — сегодня другие. Поэтому, в принципе, довольно быстро можно восстановить ту добычу, которая была сокращена в связи с соглашением», — пояснял он.

Кроме того, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отмечал, что России придётся достаточно долго жить в условиях, при которых равновесная цена на нефть находится в диапазоне $35 за баррель.

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«Возможен отскок вниз в силу целого ряда причин, ну и всегда остаётся вероятность того, что будет восстановлено соглашение (ОПЕК+) в каком-то формате и цены пойдут вверх», — констатировал он.

Низкие нефтяные котировки помогут оздоровить рынок и убрать с него проекты с высокой себестоимостью. Такое мнение высказал руководитель «Газпром нефти» Александр Дюков. Он также подчеркнул, что себестоимость добычи составляет $3—5 за баррель.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в графике встреч Владимира Путина пока не запланированы контакты с представителями Саудовской Аравии, но при необходимости они могут появиться.

Между тем ситуацию на мировом нефтяном рынке с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом обсуждал американский лидер Дональд Трамп.

«Я спросил у него, что происходит. У них разногласия с Россией. Это то, что опустило нефтяные цены. И то, что я могу сказать, цена нефти сейчас та, о которой я мог лишь мечтать», — заявлял он.

Глава Белого дома изначально осуждал Москву и Эр-Рияд за падение стоимости сырья, однако с учётом низкой цены принял решение закупить большой объём нефти для стратегического резерва США.

Тем не менее западные СМИ выражают сомнения в том, что ситуация положительно отразится на позициях Вашингтона и Трампа в частности. Как говорится в материале издания The Spectator, «нефтяная война» между Саудовской Аравией и Россией негативно скажется на шансах Дональда Трампа в борьбе за второй президентский срок, а также на статусе США как страны — экспортёра нефти.

При этом в журнале Forbes привели сразу несколько причин, по которым Москва станет победителем в войне цен на нефть с Эр-Риядом. В частности, в качестве одного из аргументов там назвали способность российской стороны работать даже в условиях с низкой стоимостью сырья.