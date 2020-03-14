Слабое зерно: почему обвал цен на нефть ударил по мировому рынку пшеницы

На фоне масштабного обвала нефтяных котировок мировые цены на пшеницу опустились до минимума за полгода. Такую динамику аналитики объясняют взаимосвязанностью товарных рынков. Давление на стоимость зерна также оказывает глобальное падение спроса на продовольствие из-за пандемии коронавируса. При этом крупнейшим экспортёром пшеницы в мире остаётся Россия. Как снижение цен может сказаться на российских аграриях и стоимости хлебобулочных изделий в стране — в материале RT.

С начала марта мировые цены на мукомольную пшеницу снизились на 9% и достигли минимальной отметки за последние полгода. По данным биржи MATIF, самый низкий показатель был зафиксирован 9 марта, когда стоимость одной тонны зерна опускалась до €170 за тонну. В последний раз такой уровень цен можно было наблюдать в сентябре 2019 года.

Сейчас котировки несколько восстановились и находятся вблизи €177 за тонну. Впрочем, значение по-прежнему остаётся на €10—15 ниже уровней конца февраля.

Как отмечают опрошенные RT аналитики, резкое удешевление пшеницы на мировом рынке произошло одновременно с масштабным обвалом цен на нефть.

«Определённое влияние на рынок зерновых оказало именно снижение стоимости нефти. Причиной тому служит взаимосвязанность товарных рынков. Спад нефтяных цен привёл к общему ослаблению спроса во многих других сырьевых отраслях. Продажи зерна снизились, что привело к удешевлению товара», — рассказал RT президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Напомним, в понедельник, 9 марта, стоимость нефти на международных площадках обрушилась более чем на треть и в моменте достигала $31 за баррель. Произошедший обвал котировок стал самым масштабным с 1991 года.

Причиной для шоковой ситуации на рынке стал неожиданный распад альянса ОПЕК+. 6 марта участники сделки не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти и решили полностью отказаться от всех ранее взятых на себя обязательств.

Также по теме Дешёвые листья: почему мировые цены на чай опустились до минимума с 2016 года Мировые цены на чай опустились до минимума последних четырёх лет. Стоимость товара снижается на фоне роста производства в Шри-Ланке и...

Согласно оценке экспертов, обвал нефтяных котировок усугубил падение цен на пшеницу, которое наметилось ещё с конца января. На тот момент стоимость одной тонны зерна достигала €199. Удешевление товара в последние месяцы аналитики объясняют влиянием коронавируса. По их словам, глобальное распространение инфекции спровоцировало обвал спроса на продовольственное сырьё.

Как отмечает Аркадий Злочевский, на фоне падающего потребления пшеницы в мире активно продолжают расти запасы зерновой культуры. Сложившийся профицит на рынке рискует привести к ещё большему падению цен.

«Главным элементом ценообразования на рынке является именно соотношение запасов зерна и потребления. Из этого следует, что в ближайшее время пшеница точно не подорожает», — добавил эксперт.

Согласно прогнозу ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), в сезоне сезоне-2019/20 (завершится 30 июня) мировое производство пшеницы может составить 763 млн тонн, а общий объём предложения товара на глобальном рынке — 1,038 млрд тонн. При этом потребление достигнет лишь 761,5 млн тонн.

Отметим, что в настоящий момент крупнейшим экспортёром пшеницы в мире остаётся Россия. Как рассказал RT директор Национального союза зернопроизводителей Михаил Привезенцев, почти треть выращенного зерна страна ежегодно поставляет за рубеж. Как ожидается, в 2020 году объём экспортных поставок составит 36 млн тонн.

При этом прогнозируемое снижение мировых цен на пшеницу не отразится на работе российских экспортёров. Такую точку зрения в беседе с RT выразила старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По её словам, возможное снижение доходов из-за удешевления зерна удастся компенсировать за счёт ослабления курса рубля.

«Даже если цены на мукомольную пшеницу сейчас упадут ещё сильнее, российские производители заработают за счёт курсовой разницы, ведь рубль за последнее понизился по отношению к доллару и евро», — отметила Бодрова.

При этом общемировое удешевление пшеницы и высокие объёмы запасов зерна в России позволят сдержать рост внутренних цен на хлебобулочные изделия и другую производную продукцию. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил управляющий партнёр агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

«Если отталкиваться от текущей ситуации на внутреннем рынке зерна, то каких-то серьёзных предпосылок для значительного роста цен на хлеб или макаронные изделия мы не наблюдаем. К тому же сейчас у России имеются большие запасы зерна, ведь прошлогодний урожай выдался довольно удачным. Увеличения цен можно было бы ожидать только в том случае, если бы страна испытывала дефицит пшеницы, чего у нас точно нет», — пояснил Березнюк.