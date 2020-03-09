Дешёвые листья: почему мировые цены на чай опустились до минимума с 2016 года

Мировые цены на чай опустились до минимума последних четырёх лет. Стоимость товара снижается на фоне роста производства в Шри-Ланке и Кении, которые являются основными поставщиками чайной продукции на глобальный рынок. При этом давление на цены оказало распространение коронавируса в мире и сокращение спроса на продовольственные товары. По мнению аналитиков, наблюдаемая динамика может в определённой степени сказаться и на стоимости российского чая.

С начала 2020 года средняя стоимость чая на крупнейших мировых торговых площадках снизилась на 7,8% и в феврале составила $2,37 за килограмм. Значение стало самым низким с марта 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка, который рассчитывает цену на чай на основе котировок трёх аукционов — в Коломбо (Шри-Ланка), Калькутте (Индия) и Момбасе (Кения).

Самый дорогой чай продаётся в Шри-Ланке: в феврале его стоимость составляла $3,35 за килограмм. Индийский чай торговался по $1,64, а африканские сорта — по $2,11 за килограмм.

Стоимость популярного напитка умеренно снижается с октября 2017 года — тогда его цена достигла исторического максимума и составила $3,29 за килограмм. С тех пор чайный лист подешевел почти на 28%.

Как рассказал RT исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин, снижение мировых цен на чай связано с ростом глобального предложения товара в среднем на 2% в год и одновременным сокращением спроса. По последним оценкам, в 2018 году производство чая в мире достигло 5,85 млн тонн, а потребление — 5,61 млн. Таким образом, переизбыток продукта на рынке составил порядка 240 тыс. тонн.

Сегодня мировыми лидерами по выращиванию чайного листа являются Индия и Китай. В общем объёме глобального производства страны имеют 21,7% и 40,3% соответственно. Между тем оба государства в основном ориентированы на внутреннее потребление чая, а не на экспорт. При этом основные поставщики товара на мировой рынок — Кения и Шри-Ланка. Об этом RT рассказал генеральный директор Российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«Кения находится на первом месте по мировому экспорту чая, а следом идёт Шри-Ланка. В основном производство именно в этих странах и влияет на глобальный уровень цен. Ещё три года назад африканские страны поставили перед собой амбициозную задачу нарастить объёмы поставок чайного листа, и на сегодняшний день они достигли желаемого», — пояснил эксперт.

Также по теме Шоколадное сырьё: как рекордный рост цен на какао-бобы может сказаться на кондитерской индустрии России С начала 2020 года на мировом рынке рекордно подорожали какао-бобы. Стоимость тонны сырья выросла на 14% и в феврале достигла почти...

По прогнозу Межправительственной группы по чаю ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), в ближайшие семь лет производство чёрного чая в мире будет ежегодно расти на 2,2% и к 2027 году составит 4,4 млн тонн. Одновременно производство зелёного чая будет увеличиваться ещё быстрее — на 7,5% в год — и достигнет 3,6 млн тонн.

Как отметил Дмитрий Гелемурзин, на фоне растущего производства в мире постепенно снижается потребление именно традиционных сортов чая. По словам эксперта, в последние годы люди всё чаще отдают предпочтение травяным сборам и кофе.

«Покупатели увеличивают долю потребления других видов чая — красного, белого, травяного. Спрос на кофе также активно набирает обороты, и эта тенденция наблюдается в течение последних трёх лет», — добавил аналитик.

Более того, с начала 2020 года заметное давление на чайные цены оказало распространение коронавируса в КНР. Об этом в беседе с RT рассказал начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

«Рекордное снижение цен на чай в мире, которое мы сейчас наблюдаем, связано в первую очередь с коронавирусом. В результате распространения болезни снижается спрос и дешевеют очень многие другие товары — начиная от сырья и заканчивая продовольствием», — пояснил Авакян.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса. На сегодняшний день более 100 тыс. человек по всему миру заразились COVID-19, более 3 тыс. скончались.

«В текущих условиях в ближайшей перспективе роста стоимости чая на мировом рынке не ожидается — цены или будут оставаться на нынешнем уровне, или незначительно снизятся»,— считает Дмитрий Гелемурзин.

При этом опрошенные RT эксперты по-разному оценивают влияние глобального удешевления чая на российский рынок.

«Дело в том, что на цены в России влияет целый ряд факторов. У нас чай покупается за рубежом, поэтому его стоимость зависит от курса доллара. Более того, важное значение имеет стоимость фасовки, логистические затраты, а также уровень розничной наценки и затраты на рекламу», — пояснил Гелемурзин.

В то же время Нарек Авакян считает, что общемировой тренд в определённой степени может сказаться на стоимости российского чая. По его словам, в текущих условиях цены могут снизиться приблизительно на 1%.