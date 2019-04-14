Горький бизнес: как рекордное за 14 лет падение цен на кофе может отразиться на производителях популярного напитка

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Владимир Цегоев
Мировые цены на кофе упали до минимума за 14 лет. Эксперты ранее полагали, что котировки вернутся к росту уже в конце 2018 года. Однако переизбыток сырья в мире продолжил увеличиваться, и с начала 2019 года стоимость зёрен арабики снизилась на 8%. По оценке аналитиков, отрасль сможет выйти из кризиса только в случае ухода с рынка нескольких крупных поставщиков. Что может ожидать мировой кофейный бизнес — в материале RT.
Горький бизнес: как рекордное за 14 лет падение цен на кофе может отразиться на производителях популярного напитка
  • Reuters

Мировые цены на кофе опустились до рекордно низкого уровня почти за 14 лет. По данным нью-йоркской биржи ICE, зёрна арабики (на данный вид кофе приходится почти 70% глобального производства) впервые с сентября 2005 года торгуются на уровне $0,89 за фунт (0,45 кг).

Робуста — второй по популярности вид кофе — также существенно дешевеет на мировом рынке. С начала апреля стоимость зёрен этого сорта опустилась до $1388 за тонну. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать в феврале 2016 года.

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В целом за последние 12 месяцев зёрна арабики подешевели почти на 23%. При этом само падение цен началось ещё в ноябре 2016 года. Тогда один фунт основного вида кофе торговался на уровне $1,71.

Снижение котировок в последние годы опрошенные RT эксперты объясняют высокими объёмами урожая кофейных зёрен в мире и недостаточным уровнем спроса. Так, в 2018 году глобальное производство кофе выросло на 4,5% — до 168 млн мешков (каждый мешок кофейных зёрен весит 60 кг). В свою очередь, потребление в сезон 2017—2018 годов (с 1 октября по 30 сентября) увеличилось лишь на 2,2% — до 161,7 млн мешков. Такие данные приводит Международная организация кофе (ICO). 

По оценке экспертов объединения, сегодня крупнейшим игроком на глобальном рынке кофе по-прежнему остаётся Бразилия. В 2018 году страна произвела порядка 61,7 млн мешков. Кроме того, в число ведущих производителей мира входят Вьетнам (29,5 млн), Колумбия (14,2 млн), Индонезия (10,2 млн), Эфиопия (7,5 млн), Гондурас (7,4 млн), а также Индия (5,2 млн).

Главными потребителями кофе, согласно материалам ICO, в 2017—2018 годах являлись Евросоюз (43,9 млн мешков), США (26,1 млн), Бразилия (21,9 млн), Япония (7,7 млн) Индонезия (4,7 млн) и Россия (4,3 млн мешков).

Как объяснил в беседе с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, хотя мировой спрос на кофе продолжает устойчиво расти, именно рекордные урожаи в Бразилии вызвали профицит на рынке и спровоцировали падение цен. По данным ICO, в 2018 году кофейное производство в стране выросло сразу на 17%.

Более того, согласно оценке Сабитова, дополнительное влияние на удешевление арабики оказала девальвация валюты латиноамериканской республики. Так, в 2018 году бразильский реал обесценился более чем на 15%. При этом в сентябре нацвалюта страны установила исторический антирекорд и впервые достигла отметки 4,17 реала за доллар. Такие данные приводит MarketWatch.

Любопытно, что ранее аналитики рынка прогнозировали стабилизацию кофейных цен к концу 2018 года. Плохая погода в Бразилии и Индии должна была негативно сказаться на урожайности стран-производителей. Вместе с тем с начала 2019 года стоимость зёрен продолжила снижаться: арабика подешевела почти на 9,6%, а робуста — на 8,2%.

«Погодный фактор, который достаточно долгое время естественным образом регулировал поступление зерна на рынок, в последнее время перестал играть такую существенную роль. Производители всё меньше и меньше зависят от капризов погоды. Если раньше за урожаем следовала засуха, заставляя всех потребителей нервничать и делать запасы, то сейчас на рынке кофе достаточно серьёзный переизбыток товара и это тянет цены вниз», — пояснила в интервью RT руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. 

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Одним из факторов удорожания кофе могло бы стать завершение торговой войны США с Китаем. Об этом в беседе с RT рассказал финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По его словам, окончание тарифного конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира привело бы к росту стоимости сырьевых товаров, в том числе кофе. Между тем, как полагает Френкель, для полного прекращения ценового спада часть нынешних поставщиков ароматных зёрен должны уйти с рынка.

«С тех пор как ICO в 1989 году отказалась регулировать цены на кофе, было уже два серьёзных и продолжительных кризиса — в 1989—1994 и 2000—2005 годах. В обоих случаях негативная тенденция была сломана эволюционным способом — разорялись кофейные плантации, и объём произведённого кофе резко падал. А так как потребление этого напитка растёт пропорционально росту населения Земли, то на рынке образовывался дефицит, что толкало цены вверх», — подчеркнула эксперт.

Согласно оценке аналитиков, на фоне продолжающегося удешевления кофе, помимо крупных оптовых поставщиков, с рынка могут начать уходить и мелкие производители разных стран. Как ожидается, международные розничные продавцы горячего напитка также рискуют понести финансовые убытки, но при этом сумеют быстро компенсировать свои потери. Такую точку зрения  в разговоре с RT высказал главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

«В 2019 году потребление вырастет до 163,2 млн мешков, но не сможет превысить производство в 171,2 млн мешков. Некоторые известные глобальные компании уже были вынуждены закрыть часть кофеен из-за неокупаемости бизнеса, однако благодаря тому, что они действуют и на розничном рынке, им удаётся компенсировать ситуацию продажей расфасованных товаров и повышать свою значимость в этой сфере», — заключил эксперт.

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