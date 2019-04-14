Горький бизнес: как рекордное за 14 лет падение цен на кофе может отразиться на производителях популярного напитка

Мировые цены на кофе упали до минимума за 14 лет. Эксперты ранее полагали, что котировки вернутся к росту уже в конце 2018 года. Однако переизбыток сырья в мире продолжил увеличиваться, и с начала 2019 года стоимость зёрен арабики снизилась на 8%. По оценке аналитиков, отрасль сможет выйти из кризиса только в случае ухода с рынка нескольких крупных поставщиков. Что может ожидать мировой кофейный бизнес — в материале RT.

Мировые цены на кофе опустились до рекордно низкого уровня почти за 14 лет. По данным нью-йоркской биржи ICE, зёрна арабики (на данный вид кофе приходится почти 70% глобального производства) впервые с сентября 2005 года торгуются на уровне $0,89 за фунт (0,45 кг).

Робуста — второй по популярности вид кофе — также существенно дешевеет на мировом рынке. С начала апреля стоимость зёрен этого сорта опустилась до $1388 за тонну. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать в феврале 2016 года.

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В целом за последние 12 месяцев зёрна арабики подешевели почти на 23%. При этом само падение цен началось ещё в ноябре 2016 года. Тогда один фунт основного вида кофе торговался на уровне $1,71.

Снижение котировок в последние годы опрошенные RT эксперты объясняют высокими объёмами урожая кофейных зёрен в мире и недостаточным уровнем спроса. Так, в 2018 году глобальное производство кофе выросло на 4,5% — до 168 млн мешков (каждый мешок кофейных зёрен весит 60 кг). В свою очередь, потребление в сезон 2017—2018 годов (с 1 октября по 30 сентября) увеличилось лишь на 2,2% — до 161,7 млн мешков. Такие данные приводит Международная организация кофе (ICO).

По оценке экспертов объединения, сегодня крупнейшим игроком на глобальном рынке кофе по-прежнему остаётся Бразилия. В 2018 году страна произвела порядка 61,7 млн мешков. Кроме того, в число ведущих производителей мира входят Вьетнам (29,5 млн), Колумбия (14,2 млн), Индонезия (10,2 млн), Эфиопия (7,5 млн), Гондурас (7,4 млн), а также Индия (5,2 млн).

Главными потребителями кофе, согласно материалам ICO, в 2017—2018 годах являлись Евросоюз (43,9 млн мешков), США (26,1 млн), Бразилия (21,9 млн), Япония (7,7 млн) Индонезия (4,7 млн) и Россия (4,3 млн мешков).

Как объяснил в беседе с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, хотя мировой спрос на кофе продолжает устойчиво расти, именно рекордные урожаи в Бразилии вызвали профицит на рынке и спровоцировали падение цен. По данным ICO, в 2018 году кофейное производство в стране выросло сразу на 17%.

Более того, согласно оценке Сабитова, дополнительное влияние на удешевление арабики оказала девальвация валюты латиноамериканской республики. Так, в 2018 году бразильский реал обесценился более чем на 15%. При этом в сентябре нацвалюта страны установила исторический антирекорд и впервые достигла отметки 4,17 реала за доллар. Такие данные приводит MarketWatch.

Любопытно, что ранее аналитики рынка прогнозировали стабилизацию кофейных цен к концу 2018 года. Плохая погода в Бразилии и Индии должна была негативно сказаться на урожайности стран-производителей. Вместе с тем с начала 2019 года стоимость зёрен продолжила снижаться: арабика подешевела почти на 9,6%, а робуста — на 8,2%.

«Погодный фактор, который достаточно долгое время естественным образом регулировал поступление зерна на рынок, в последнее время перестал играть такую существенную роль. Производители всё меньше и меньше зависят от капризов погоды. Если раньше за урожаем следовала засуха, заставляя всех потребителей нервничать и делать запасы, то сейчас на рынке кофе достаточно серьёзный переизбыток товара и это тянет цены вниз», — пояснила в интервью RT руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

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Одним из факторов удорожания кофе могло бы стать завершение торговой войны США с Китаем. Об этом в беседе с RT рассказал финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По его словам, окончание тарифного конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира привело бы к росту стоимости сырьевых товаров, в том числе кофе. Между тем, как полагает Френкель, для полного прекращения ценового спада часть нынешних поставщиков ароматных зёрен должны уйти с рынка.

«С тех пор как ICO в 1989 году отказалась регулировать цены на кофе, было уже два серьёзных и продолжительных кризиса — в 1989—1994 и 2000—2005 годах. В обоих случаях негативная тенденция была сломана эволюционным способом — разорялись кофейные плантации, и объём произведённого кофе резко падал. А так как потребление этого напитка растёт пропорционально росту населения Земли, то на рынке образовывался дефицит, что толкало цены вверх», — подчеркнула эксперт.

Согласно оценке аналитиков, на фоне продолжающегося удешевления кофе, помимо крупных оптовых поставщиков, с рынка могут начать уходить и мелкие производители разных стран. Как ожидается, международные розничные продавцы горячего напитка также рискуют понести финансовые убытки, но при этом сумеют быстро компенсировать свои потери. Такую точку зрения в разговоре с RT высказал главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров.

«В 2019 году потребление вырастет до 163,2 млн мешков, но не сможет превысить производство в 171,2 млн мешков. Некоторые известные глобальные компании уже были вынуждены закрыть часть кофеен из-за неокупаемости бизнеса, однако благодаря тому, что они действуют и на розничном рынке, им удаётся компенсировать ситуацию продажей расфасованных товаров и повышать свою значимость в этой сфере», — заключил эксперт.