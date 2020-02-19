Шоколадное сырьё: как рекордный рост цен на какао-бобы может сказаться на кондитерской индустрии России

С начала 2020 года на мировом рынке рекордно подорожали какао-бобы. Стоимость тонны сырья выросла на 14% и в феврале достигла почти $2990 — впервые с лета 2016 года. Такую ситуацию эксперты связывают с ухудшением прогнозов по урожаю в основных странах-поставщиках: Кот-д’Ивуаре и Гане. При этом для решения проблем с бедностью населения оба государства ввели денежные надбавки для своих фермеров, что также сказалось на конечной цене товара. Однако аналитики не ожидают удорожания шоколада и кондитерских изделий в России. Какие факторы помогут удержать «сладкий рынок» от резких колебаний — в материале RT.

С начала 2020 года мировые цены на какао-бобы выросли на 14% и в феврале обновили максимум последних четырёх лет. По данным биржи ICE, пиковое значение было достигнуто 13 февраля, когда стоимость одной тонны сырья поднималась до отметки $2988. В последний раз аналогичный уровень можно было наблюдать в августе 2016 года.

Сейчас котировки несколько скорректировались и находятся вблизи $2870 за тонну. Впрочем, аналитики не исключают очередного роста цен в ближайшее время.

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«Обычно цены на какао-бобы крепнут на фоне сокращения предложения. Оно может возникать в связи с различными факторами — от неурожая до снижения объёмов инвестиций в отрасль», — рассказала RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Согласно данным Международной организации по какао, в минувшем сезоне, который завершился 13 сентября 2019 года, на рынке образовался дефицит. Так, мировой спрос на какао-бобы превысил предложение на 21 тыс. тонн, в результате чего цены стали расти.

Более того, в наступившем сезоне-2019/20 инвесторы опасаются снижения мирового производства какао и ещё большего роста цен. Такая ситуация связана с ухудшением прогнозов по урожаю в основных странах-производителях — Кот-д'Ивуаре и Гане, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«Если в конце 2019 года фермеры Ганы и Кот-д'Ивуара, которые обеспечивают 63% мировых поставок, жаловались на болезни растений, то сейчас вызовом для производителей стала продолжительная жара и засуха. Такое положение дел может привести не только к сокращению сборов с плантаций какао-бобов, но и к ухудшению их качества», — пояснил Коган в беседе с RT.

По словам аналитика, ущерб от климатического фактора производители пытаются компенсировать за счёт увеличения денежных вложений в отрасль. На фоне ожидаемого роста инвестиций производство в Кот-Д'Ивуаре может увеличиться с 2,2 млн тонн в текущем сезоне до 2,25 млн в следующем, а в Гане — с 875 тыс. тонн до 905 тыс.

Вместе с тем образовавшийся дефицит на рынке какао оказался не единственной причиной роста цен. Как отметил Коган, сырьё стало заметно дорожать после того, как власти Ганы и Кот-д'Ивуара объявили о новых мерах по борьбе с бедностью.

По данным Всемирного банка, 80% фермеров, которые выращивают какао-бобы, зарабатывают менее $3 в день. В общей сложности речь идёт о 4 млн человек и их семьях. Для выравнивания уровня жизни осенью 2019 года обе африканские страны-производительницы решили ввести надбавку в размере $400 сверх биржевой цены за каждую произведённую тонну какао.

Согласно оценке Михаила Когана, наблюдаемое в последнее время увеличение стоимости какао-бобов может в дальнейшем привести к удорожанию шоколада в мире. Впрочем, итоговая динамика цен на сладости будет также зависеть от изменения стоимости целого ряда других ингредиентов, таких как сахар или сухие молочные продукты. Об этом RT рассказал исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.

«В одно кондитерское изделие может входить до 300 ингредиентов. При этом доля какао в сырьевой себестоимости шоколадной продукции может варьироваться от 33 до 75% в зависимости от вида изделия и рецептуры производства», — пояснил Лашманкин.

Отметим, что в Министерстве сельского хозяйства РФ не ожидают существенного роста цен на кондитерские изделия в России в 2020 году. Об этом в ведомстве заявляли в конце января. Как ожидается, компенсировать глобальное удорожание какао-бобов российским производителям поможет значительное удешевление сахара в стране. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил управляющий партнёр агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

По данным биржи ICE, в последнее время рыночные цены на сахар в мире демонстрируют уверенный рост. При этом в России за последний год оптовые цены производителей товара в некоторых регионах упали на 45%. Об этом говорится в отчёте Центра агроаналитики при Минсельхозе России.