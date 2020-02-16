Сладкий дефицит: почему мировые цены на сахар выросли максимально за последние три года
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С начала 2020 года рыночные цены на сахар в мире выросли на 18% и обновили в текущем месяце трёхлетний максимум. По данным биржи ICE, пиковое значение было достигнуто 12 февраля, когда стоимость фунта (примерно 454 г) сахара-сырца достигла 15,8 цента. В последний раз аналогичный уровень можно было наблюдать ещё в мае 2017 года. Сейчас он торгуется вблизи отметки в 15 центов.
Сахар-сырец представляет собой полуфабрикат, используемый как сырьё при производстве сахарного песка или рафинада.
Рекордный рост цен опрошенные RT эксперты в первую очередь объясняют растущим дефицитом товара на глобальном рынке. Согласно оценке Международной организации по сахару, в сезоне-2019/20 (начался 1 октября 2019 года) мировой спрос на сахар может превысить предложение на 6,1 млн тонн. В то же время специалисты нидерландского Rabobank прогнозируют значение вблизи 8,2 млн тонн.
«Цены на сахар, как и на другие сырьевые товары, могут резко меняться в силу своей природы. Потребление в мире растёт медленно, и существенные колебания производства по климатическим и другим причинам приводят к циклическому движению мирового рынка от профицита к дефициту и обратно», — рассказал RT ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.
Как отметил аналитик, наблюдаемое сокращение производства сахара в мире во многом связано с падением инвестиций в отрасль за последние годы. Так, инвесторы стали массово уходить с рынка после продолжительного снижения цен с 2010 года. Одновременно производители товара во многих странах мира стали закрывать или консервировать свои заводы.
Более того, в сезоне-2019/20 дополнительное давление на рынок оказал климатический фактор, отмечают эксперты. По словам Иванова, в Австралии, Таиланде, Индии и Пакистане из-за неблагоприятной погоды ожидается снижение производства сахара из сахарного тростника.
По данным Министерства сельского хозяйства США, в текущем сезоне производство сахара в Австралии упадёт почти на 250 тыс. тонн, в Пакистане — на 300 тыс. тонн, а в Таиланде — на 1 млн тонн.
При этом самое масштабное падение производства может произойти в Индии и составить порядка 5,8 млн тонн, рассказала RT аналитик ФГБУ «Центр Агроаналитики» Олеся Афанасьева. Главными причинами ожидаемого производственного обвала эксперт считает затопление индийских тростниковых плантаций в 2019 году и сокращение посевных площадей.
Более того, опрошенные RT эксперты указывают и на ухудшение динамики производства на сахарном рынке Европы. Согласно прогнозу Еврокомиссии, в текущем сезоне дефицит сахара в ЕС увеличится до 600 тыс. тонн.
Помимо этого, Евгений Иванов связывает рост биржевых цен на сахар в мире с рыночной паникой на фоне вспышки коронавируса в Китае, а также с действиями инвестиционных фондов.
«Рост мировых цен на сахар в последний месяц носит в значительной мере спекулятивный характер. После нормализации ситуации с вирусом паника прекратится, и ценовая пена спадёт», — добавил эксперт.
Заправка спиртом
В числе главных причин мирового дефицита сахара Олеся Афанасьева также назвала заметный спад производства в Бразилии. По оценке Минсельхоза США, объём поставок из латиноамериканской страны на международный рынок по итогам сезона сократится на 1 млн тонн.
«Более половины сахарного тростника в Бразилии идёт на производство этилового спирта. В сезоне-2019/20 объём сырья для производства этанола был снова увеличен за счёт выработки сахара», — отметила Афанасьева.
Как пояснил RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, с помощью этилового спирта Бразилия пытается снизить зависимость от поставок углеводородов.
«Значительную часть транспорта бразильцы переводят на этанол, рапсовое масло и другое альтернативное топливо. Бразилия — один из мировых лидеров по производству сахара, поэтому они могут позволить себе довольно большую долю сырья переводить в спирт», — рассказал эксперт.
По подсчётам аналитиков банковской группы ING, потребление этилового спирта в Бразилии за первые восемь месяцев 2019 года выросло на 26% по отношению к тому же периоду в 2018-м. По словам экспертов, этанол уступает бензину в эффективности, но стоит дешевле на 34%, что и стимулирует спрос у населения страны.
Против тренда
Любопытно, что на фоне рекордного роста мировых цен на сахар в России зафиксировано резкое удешевление продукта. Согласно отчёту «Центра Агроаналитики» при Минсельхозе России, в 2019 году оптовые цены производителей товара упали сразу на 45%.
«2019 год стал нетипичным для производителей сахара: цены на товар начали снижаться в начале года и продолжили летом — в пик сокращения запасов. Более того, с начала нового сезона, осенью, и до конца года цены упали ещё на 26,2%. Рекордные запасы сырья и превышение предложения над спросом стали причиной обвала рынка», — прокомментировала Олеся Афанасьева.
По её словам, в 2019 году сбор сахарной свёклы вырос на 20,7% и превысил 50 млн тонн. При этом производство белого сахара увеличилось на 10% — до 7,3 млн тонн.
Примечательно, что в начале 2020 года оптовые цены на сахар в России начали восстанавливаться. По словам Афанасьевой, к середине февраля стоимость сахара у производителей увеличилась на 5%.
Тем не менее розничные цены всё ещё продолжают падение. По данным Росстата, в 2019 году стоимость сахара на прилавках магазинов упала на 33%, а с начала 2020-го уменьшилась ещё на 1,6%.
«Ведущие сахарные компании стремятся стабилизировать ситуацию на рынке: сокращают объёмы продаж и накапливают запасы продукции на складах. Впрочем, о результатах такой стратегии можно будет говорить только по итогам посевной кампании», — заключила Афанасьева.