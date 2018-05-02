Дорогое удовольствие: как мировой рост стоимости какао-бобов может отразиться на кондитерской индустрии России

С начала 2018 года на мировой товарной площадке резко подорожали какао-бобы: стоимость тонны сырья выросла на 32%, до 1829 фунтов стерлингов. По оценке экспертов, такая ситуация связана с плохим прогнозом по сбору урожая в основных странах-поставщиках — Кот-д’Ивуаре и Гане. При этом, по прогнозам специалистов, вероятный дефицит не ударит по ценам на шоколад и кондитерские изделия в России. За счёт чего может быть сбалансирован «сладкий рынок» — в материале RT.

С начала 2018 года мировые цены на какао-бобы выросли на 32% по сравнению с прошлогодним показателем. Так, на Лондонской товарной бирже стоимость сырья перед майскими праздниками составила 1829 фунтов стерлингов за тонну. Любопытно, что ещё 1 января 2018 тонна какао-бобов стоила 1383 фунта.

Согласно данным Reuters, на торговой площадке США цены на сырьё росли стремительнее, чем в Великобритании: прирост составил 43% с начала года — до $2773 за тонну.

По данным Центра исследований кондитерского рынка России (ЦИКР), глобальное подорожание какао-бобов наблюдается после прошлогоднего падения до десятилетнего минимума. Такая ситуация связана с ухудшением прогнозов по урожаю в основных странах-производителях — Кот-д’Ивуаре и Гане.

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Годом ранее Россия наращивала импорт какао, отмечают эксперты ЦИКР. Так, рост этого показателя составил 15,6% — до 180,8 млн тонн, что стало рекордом за предыдущие три года. Одновременно на внутреннем рынке страны наблюдалось увеличение потребления шоколада и изделий из него после падения в 2014—2016 годах, достигая 5 кг в год на человека.

Уже в начале 2018 года в России отмечено увеличение объёмов экспорта кондитерских изделий. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за январь — февраль вывезено 30,5 тыс. тонн продукции, что на 33% больше показателя аналогичного периода 2017 года.

Однако эксперты ЦИКР не исключают, что грядущий дефицит сырья в странах Африки может негативно отразиться на стоимости российских кондитерских изделий. В разговоре с RT генеральный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов подчеркнул, что ещё одним фактором риска может стать укрепление доллара США и евро по отношению к рублю — вкупе с ростом валютных котировок не исключено увеличение себестоимости изделий у производителей.

«Спрос на кондитерские товары довольно малоэластичен. Грубо говоря, многие покупатели рассуждают так: «Буду отказывать себе во всём, но шоколадку съем». Поэтому существует вероятность, что серьёзного падения не произойдёт», — считает Андрей Сизов.

Эксперт также добавил, что кондитерские компании могут маневрировать в рамках технологии изготовления продукции — в частности, использовать заменители какао и наращивать объём производства товаров без шоколада.

«Судя по отчётности ретейлеров, покупатели стали приобретать больше товарных позиций — то есть потребители привыкли к скидкам и акционным предложениям. Кроме того, спрос на кондитерские изделия, как правило, растёт с опережением», — отметил в разговоре с RT аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Сахарная страховка

Примечательно, что сахар — ещё один значимый для кондитерской отрасли ингредиент — демонстрирует рекордно низкие ценовые показатели. На бирже ICE стоимость майских фьючерсов составила $12,7 тыс. за 112 тыс. фунтов сахара (объём поставки в рамках одного контракта).

Опрошенные RT аналитики уточняют, что снижение котировок связано с активным ростом экспорта в основных странах-производителях. Россия входит в десятку крупнейших мировых поставщиков сахара. Внутренний рынок этого товара является профицитным — в конце прошлого года министр сельского хозяйства Александр Ткачёв заявлял, что поставки продукта из страны в 2018 году могут вырасти в два раза — до 700 тыс. тонн.

Падение цен на сахар на мировом рынке может частично сбалансировать ситуацию в российской пищевой отрасли, считают эксперты.

Впрочем, уже к концу этого года Тимур Нигматуллин прогнозирует подорожание сахара на 5—10%, однако для отрасли это не критичное значение.

«В структуре себестоимости производства кондитерских изделий доля какао-бобов значительна, однако не превалирует. На мой взгляд, динамика цен на сахар важнее. Не думаю, что у производителей будут ножницы по марже — то есть рост закупочной цены сырья не будет опережать рост цен на реализуемую продукцию», — резюмировал Тимур Нигматуллин.