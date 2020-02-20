«Инструмент сплочения нации»: почему парламент Эстонии обвинил Россию в развязывании Второй мировой войны

Парламент Эстонии принял резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории», осуждающую позицию России в отношении Второй мировой войны. В документе утверждается, что война стала «прямым последствием» договора о ненападении, заключённого в 1939 году между Советским Союзом и Германией. Эксперты отмечают, что подобные демарши — часть общего тренда на переписывание истории, направленного против России. Кроме того, по мнению политологов, для Таллина поиск «удобного» внешнего врага — эффективный инструмент для того, чтобы отвлечь внимание эстонцев от масштабных внутренних проблем.

Эстонский парламент принял резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждается позиция России в отношении Второй мировой войны. Документ поддержали 72 депутата из 101, один парламентарий выступил против.

«Выражая поддержку Польше и другим государствам Европы, которых Российская Федерация в последнее время причислила к числу виновных в развязывании Второй мировой войны, рийгикогу (эстонский парламент. — RT) осуждает попытки властей Российской Федерации переписать историю, отрицая роль Советского Союза в качестве одного из основных зачинщиков Второй мировой войны и перенося ответственность за агрессию на жертв», — гласит текст резолюции.

Эстонский парламент постановил, что Вторая мировая война «стала возможной в результате подписания 23 августа 1939 года между Советским Союзом и национал-социалистической Германией договора о ненападении, то есть прямым последствием пакта Молотова — Риббентропа и секретных дополнительных протоколов».

В принятой резолюции также содержится призыв к правительству Эстонии «поддержать сохранение аутентичной исторической памяти».

О подготовке этого документа стало известно ещё в конце января, когда тем же числом голосов был одобрен его проект. 28 января спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас, выступая перед находящимися в стране польскими военными, обвинил Россию в том, что она якобы переписывала историю «в угоду своим целям». При этом эстонский политик заявил, что «опасность с востока никуда не пропала», и поблагодарил «союзников по НАТО за вклад в защиту» границ Эстонии.

В ответ российская дипмиссия в начале февраля распространила заявление, критикующее действия эстонского парламента.

«Иначе как кощунственными, нельзя назвать попытки представить Советский Союз в качестве «одного из главных инициаторов Второй мировой войны». Бросаться подобными обвинениями сейчас, видимо, легче, когда всё меньше и меньше остаётся очевидцев тех лет. Но это не должно означать полного развязывания рук при попытках перелицовки исторической памяти, её откровенной фальсификации», — отметили в посольстве РФ.

С точки зрения российских парламентариев, резолюция, принятая парламентом Эстонии, «оскорбительна».

«Вопиющее оскорбление для тех, кто воевал против фашистской Германии, чтобы избавить весь мир от ужасов нацизма. Сегодня парламент Эстонии принял исторически несправедливую резолюцию», — отметил в разговоре с RT депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

По его мнению, Москва должна реагировать на подобные действия.

«Бесполезно увещевать или что-то доказывать тем людям, которые голосовали за этот документ. Мы должны на подобные выпады отвечать политически жёстко. Я уверен, что не весь народ Эстонии разделяет такие взгляды, есть те, кто хочет знать правду», — считает депутат.

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Власти Эстонии, как и других государств Прибалтики, в последние десятилетия последовательно лоббировали пересмотр обстоятельств и итогов как Второй мировой войны в целом, так и её отдельных эпизодов.

Ветераны 20-й гренадерской дивизии СС на высотах Синимяэ

РИА Новости

© Алексей Олисько

Так, 22 сентября 2019 года, в 75-ю годовщину освобождения Таллина от нацистов, МИД Эстонии опубликовал посвящённый событию пост в Twitter, в котором говорилось, что в этот день началась борьба народа страны с «советскими оккупационными силами».

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Незадолго до этого эстонский МИД вызвал посла России из-за его высказывания о том, что жители страны чтут память советских солдат, освободивших республику от фашизма. Также эстонское внешнеполитическое ведомство вызывало представителя посольства РФ из-за подготовки в Москве праздничного салюта в честь освобождения Таллина, который впоследствии эстонские власти и вовсе назвали «провокацией».

Также в Эстонии в конце июля регулярно проходят памятные мероприятия, посвящённые эстонским эсэсовцам, принимавшим участие в боях за Нарву в 1944 году. Их, как правило, посещают представители парламента и военного ведомства Эстонии.

Напомним, что ещё в 2007 году на Синимяэских высотах был установлен памятный камень в честь 20-й ваффен-гренадерской дивизии СС.

С точки зрения экспертов, обращение к подобному сомнительному историческому прошлому характерно для тех стран, которые «проиграли своё будущее и абсолютно дезорганизовали своё настоящее».

«В Эстонии идут процессы в экономике, которые, вероятнее всего, приведут к прекращению эстонской государственности через 35—40 лет. Тут и кризис среднего дохода, и многое другое. В этих условиях единственный инструмент сплочения нации — поиск врагов в прошлом, героизация своих эсэсовцев или полицейских, сжигавших деревни со стариками и детьми на территории Ленинградской области. Каждый из этих преступников подпадает под Нюрнбергский трибунал», — отметил в разговоре с RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Значительная часть парламентариев ввиду своей слабой образованности читает только по-эстонски, а основные информационные источники на эстонском языке утверждают, что именно Сталин развязал Вторую мировую войну. Кроме того, когда у страны большие проблемы с собственной историей, то велико желание переписывать историю соседних стран, насчитывающих десяток веков», — пояснил эксперт.

При этом аналитик подчеркнул, что принятие такой резолюции ни на что не повлияет.

«Эстонский парламент может принять заявление о том, что Земля плоская. Всё это — бессмысленное упражнение на историческую тему со стороны малокультурных людей», — констатирует Межевич.

«Нельзя переписывать итоги»

О набирающем силу тренде на переписывание истории Второй мировой войны неоднократно говорил и Владимир Путин. Так, в ходевстречи с ветеранами в Санкт-Петербурге, которая прошла в январе, российский лидер пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне.

Жители беседуют с советскими танкистами, освободившими Таллин

РИА Новости

© Давид Трахтенберг

«И мы заткнём рот тем, кто пытается переиначить историю, подать её в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы», — сказал президент России.

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О создании комплекса, где должно расположиться крупнейшее и наиболее полное собрание архивных материалов о Второй мировой войне, Владимир Путин упомянул и в недавнем послании Федеральному собранию. Тогда президент России отметил, что страна должна защитить правду о победе и противостоять «наглому вранью и попыткам переиначить историю».

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в беседе с RT напомнил, что рассекреченные документы центрального архива Министерства обороны, ФСБ и МИДа чётко и определённо демонстрируют мировому сообществу, кто именно несёт ответственность за развязывание Второй мировой войны.

«Это прежде всего фашистский блок, но и немало для развёртывания гитлеровской агрессии сделали такие страны, как Великобритания и Франция, проводившие безответственную политику умиротворения агрессора. Такие, как Польша, проводившая антисемитскую и русофобскую политику накануне Второй мировой войны. Сегодняшние заявления эстонского парламента выглядят попыткой «не опоздать» и высказать своё мнение по этому вопросу. Но всё это выглядит жалко и смешно», — полагает Мягков.

По его словам, подобные демарши находятся в общеевропейском тренде заявлений о том, что Советский Союз якобы оккупировал Восточную Европу.

«Эстонцы, разумеется, тоже об этом говорят. Однако фальсификаторы истории уже проиграли исторический спор. То, что было сделано за последнее время нашим президентом, то, что исторические документы стали доступны, вызвало настоящий шок и метания со стороны антироссийской западной элиты, в том числе эстонской.

В конце концов их отринет собственное общество, ведь они уже надоели в самой Прибалтике и Польше. Они никак не решают внутренние проблемы этих государств. Нужен внешний враг, чтобы население не обращало внимания на эти проблемы. Антироссийские заявления прежде всего предназначены для внутреннего потребления, чтобы народ не осуждал политику властей», — считает Мягков.

По его словам, данная резолюция не имеет никакой юридической силы и не сможет легализовать усилия Эстонии по переписыванию истории в свою пользу. При этом, с точки зрения Михаила Мягкова, Россия должна документально опровергать подобные демарши.

«Наши шаги однозначны. Это документы, это факты, это распространение подлинных сведений о ВОВ и чёткие заявления о том, что нельзя переписывать итоги Второй мировой войны, иначе подрываются вердикты Нюрнбергского трибунала в отношении главных нацистских преступников. Опасность таких заявлений для Эстонии заключается в потенциальном росте неонацистских настроений. Таким образом, они сами подрывают современные устои европейского общества», — отметил историк.