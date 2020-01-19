«Заявления для внутреннего потребления»: Польша обвинила Россию в присвоении ряда произведений искусства

И. о. главы Минкульта России Владимир Мединский подчеркнул, что перемещённые во время Второй мировой войны произведения искусства были переданы Москве в осуществление компенсаторной реституции, и вопрос об их возвращении не стоит. Так он ответил на заявление МИД Польши, в котором утверждалось, что Варшава якобы имеет право на ряд картин, находящихся в России. Эксперты назвали позицию Варшавы абсурдной, а также напомнили, что польские власти на протяжении долгого времени занимаются переписыванием истории. Однако, отмечают аналитики, Москва сегодня активно оказывает противодействие подобной политике.

Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский заявил, что перемещение произведений искусства по итогам Второй мировой войны на территорию СССР осуществлялось в рамках компенсаторной реституции, поэтому о возвращении этих культурных объектов сегодня речи быть не может.

«Перемещённые в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности являются достоянием Российской Федерации. Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться. Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей». Этот вопрос для нас просто несуществующий», — приводит слова Мединского РИА Новости.

Так и. о. министра культуры отреагировал на заявление МИД Польши о праве Варшавы на несколько произведений искусства, находящихся в России.

В сообщении дипведомства говорилось, что польская культура «понесла огромные потери из-за действий СССР».

🇵🇱 culture suffered tremendous losses due to Soviet actions.



⚫Special NKVD units looted valuable pieces of Poland’s Art – many of which are still in 🇷🇺.

⚫Red Army and NKVD repeatedly destroyed and confiscated what Germans couldn’t rob or burn down.#liberationWITHOUTfreedompic.twitter.com/Fa8qUNnqQK — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) 18 января 2020 г.

«Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры — многие из них всё ещё находятся в России», — заявили в польском МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Польши утверждают, что среди таких произведений искусства — «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, а также «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего.

Вывоз предметов искусства с территорий, захваченных нацистами, был оговорён СССР с союзниками после окончания Второй мировой, напомнил в беседе с RT кандидат исторических наук, преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

«Имеется в виду, что какие-то картины из собраний музеев таких городов, как Вроцлав и Гданьск, которые в прошлом являлись немецкими Бреслау и Данцигом, могли попасть в СССР в качестве трофейных ценностей. Вывоз ценностей с немецких территорий обговаривался на Ялтинской и Потсдамской конференциях, где всё это было оформлено», — отметил эксперт.

По словам Вадима Трухачёва, если принимать это во внимание, ответ российского Минкульта является обоснованным.

«Исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский прав, поскольку СССР вернул социалистической Польше всё, что можно было, поэтому претензии поляков в данном случае безосновательны», — подчеркнул эксперт.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал требование польского МИД абсурдным.

«Не существует и не может существовать подобного вопроса. Об этом прекрасно осведомлены и в Варшаве. Подобного рода заявления нужны для внутреннего потребления, чтобы поддерживать антироссийскую истерию. Очевидно, в ближайшее время Россия услышит множество абсурдных заявлений в свой адрес», — подчеркнул политолог.

Исторические споры

17 января польский сенат принял резолюцию «в знак протеста против переписывания истории властями Российской Федерации и российскими политиками».

Как сообщает Польское радио, в резолюции говорится, что начало Второй мировой войны 1 сентября 1939 года и нападение Советским Союзом на Польшу 17 сентября 1939 года были признаны Россией в публичных декларациях в 1993 и 2010 годах.

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Также, по мнению верхней палаты польского парламента, в 1939—1941 годах СССР якобы принимал активное участие в военных действиях на стороне гитлеровской Германии.

На следующий день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава будет бороться с фальсификацией истории, а также защищать своё доброе имя на международной арене.

«Мы не дадим фальсифицировать нашу историю, не позволим испортить доброе имя Польши, мы будем его защищать», — приводит его слова Польское радио.

Стоит отметить, что подобные высказывания власти Польши сделали на фоне своего отказа официально отмечать 17 января 75-ю годовщину освобождения Варшавы Красной армией от войск нацистской Германии.

Также власти Польши до сих пор не направили приглашения Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения советскими войсками концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), хотя такие планы были озвучены летом 2019 года пресс-секретарём президента Польши Блажеем Спыхальским.

Ранее Варшава отказалась приглашать российских официальных лиц принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны 1 сентября 2019 года.

Владимир Шаповалов отметил, что Польша не первый год проводит подобную политику.

«В настоящий момент происходит резкое усиление в Польше антироссийской пропаганды. Польское правительство сделало ставку на то, чтобы в максимальной степени отыграть тему Польши как главной жертвы Второй мировой войны. Эта антироссийская истерия призвана мобилизовать избирателей. Не имея серьёзных оснований гордиться теми или иными достижениями в социально-экономической политике или внешней, поскольку Польша рассорилась со всеми своими соседями, правительство заменяет реальные достижения информационной атакой», — отметил эксперт.

Документальные доказательства

На фоне неоднократных демаршей польского руководства российский лидер Владимир Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, о чём заявил на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге. Центр будет открыт и для россиян, и для всего мира.

«И мы заткнём рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы», — сказал он.

О создании архивного комплекса, который должен вместить в себя крупнейшее и самое полное собрание архивных материалов о Второй мировой войне, Владимир Путин упомянул и в своём последнем послании Федеральному собранию. Тогда президент России отметил, что страна должна защитить правду о Победе и противостоять «наглому вранью и попыткам переиначить историю».

О попытке Варшавы переписать историю на государственном уровне предупреждал и исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что Польша убеждает западные страны, чтобы на Всемирном форуме памяти жертв холокоста 23 января в Иерусалиме они продвигали польскую точку зрения на итоги Второй мировой войны.

«Попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться», — отметил Лавров.

По мнению Трухачёва, Польша уже достаточно долгое время занимается переписыванием истории и попытками дискредитировать роль СССР во Второй мировой войне.

«Это последовательная польская политика, которая проводится страной на протяжении последних 30 лет, особенно в последние годы. Однако Москва сейчас активно этому противодействует», — заключил эксперт.