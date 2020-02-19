Парламент Эстонии принял резолюцию с осуждением роли СССР в войне

Эстонский парламент принял резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осудил «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.

Согласно тексту документа, который опубликовала пресс-служба рийгикогу, парламент поддерживает Польшу и другие европейские страны, «которых Российская Федерация классифицирует как виновников Второй мировой войны».

«Парламент осуждает попытки российских властей переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии», — говорится в резолюции.

Как утверждается в документе, Вторая мировая война якобы стала следствием пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между Советским Союзом и Германией и «его секретных протоколов».

«Фашистская Германия, коммунистический Советский Союз и другие тоталитарные режимы виновны в невиданных по масштабам в истории человечества массовых убийствах, депортациях и лишении жизни и свободы», — говорится в тексте.

Ранее российский посол в Литве Александр Удальцов прокомментировал попытки со стороны некоторых государств манипулировать историческими фактами.

Дипломат подчеркнул, что в оценках причин ответственности за начало и итогов войны необходимо опираться на выводы и решения Нюрнбергского трибунала.

Он напомнил, что попытки подменить или «размыть» его заключения аморальны и недопустимы.

В январе российский президент Владимир Путин отмечал, что Россия создаст архивный центр, чтобы не позволить западным странам извратить историю о Великой Отечественной войне.

Глава государства поручил кабмину обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.

В июне 2019 года фонд «Историческая память» впервые опубликовал отсканированные страницы Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года.