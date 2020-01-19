Путин: Россия ответит Западу на искажение истории объективными данными

Попыткам западных стран исказить историю о Великой Отечественной войне будет противопоставлена объективная информация из архивов, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно. Я уже говорил об этом в послании. Мы создадим центр из архивных документов, видео-, фотоматериалов, которые на десятилетия вперёд, а может, и на гораздо больший срок вперёд не дадут никому возможности извращать эту историю», — цитирует Путина РИА Новости.

По словам президента, западные страны искажают историю для достижения «конъюнктурных сиюминутных политических целей», нанесения ущерба памяти народа страны.

Ранее лидер заявил, что российская сторона не позволит никому стереть память о Великой Отечественной войне.

Также Путин пообещал, что Россия откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.