Путин поручил обеспечить создание комплекса архивов о Второй мировой

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству России обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.
Путин поручил обеспечить создание комплекса архивов о Второй мировой
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Отмечается, что доклад по этому указу необходимо представить до 20 апреля.

Ранее Путин заявил, что Россия создаст архивный центр, чтобы не позволить Западу извратить историю о Великой Отечественной войне.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что Западная Европа не пойдёт за Польшей в инсинуациях по поводу Второй мировой войны.

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