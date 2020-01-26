Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности и будущие поколения должны хранить и защищать правду о тех событиях.
Путин напомнил об отсутствии срока давности для преступлений нацистов
  • РИА Новости

Приветственное обращение главы государства к участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», посвящённого жертвам холокоста, опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что холокост — одна из самых мрачных страниц мировой истории.

«Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны», — говорится в сообщении.

Российский лидер напомнил, что долг каждого — помнить о миллионах погибших во Второй мировой войне и о решающем вкладе Красной армии в победу и освобождение всех народов от нацизма.

«Наш общий долг — хранить и передавать будущим поколениям правду... о миллионах людей, уничтоженных в газовых камерах, замученных в концлагерях и гетто, умерших от болезней и голода, о том, что конец этим неслыханным злодеяниям положила Красная армия», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия создаст архивный центр, чтобы не позволить Западу извратить историю о Великой Отечественной войне.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что Западная Европа не пойдёт за Польшей в инсинуациях по поводу Второй мировой войны.

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