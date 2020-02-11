Посол России оценил слова президента Литвы об оккупации стран Балтии

Обвинения литовского президента Гитанаса Науседы в адрес России по поводу «попыток переписать историю» недопустимы, а извращённые трактовки по вопросам причин и итогов Второй мировой войны аморальны, заявил российский посол в Литве Александр Удальцов.

Как указал дипломат, Россия регулярно видит попытки со стороны некоторых государств, в том числе Литвы, манипулировать историческими фактами.

«Наша позиция известна и остаётся неизменной: в оценках причин ответственности за начало и итогов войны необходимо опираться на выводы и решения Нюрнбергского трибунала. Любые попытки подменить или «размыть» его заключения, оправдать или героизировать нацизм и его пособников, подсунуть извращённые трактовки аморальны и недопустимы», — сказал он в интервью РИА Новости.

Посол добавил, что распространённое в странах Прибалтики утверждение об их оккупации Советским Союзом в 1940 году противоречит определению правового термина, общепринятому в тот период.

Оккупацией в соответствии с международно-правовой доктриной середины XX века считалось приобретение государством никем не заселённой территории, которая раньше не принадлежала какому-то государству, путём установления над ней контроля с намерением распространить на неё суверенитет, сказал он.

«Вот так это понималось. Кроме того, этот термин означал временное занятие в ходе вооружённого конфликта армией одного из государств территории другого», — уточнил Удальцов.

Так, например, между СССР и прибалтийскими государствами не было состояния войны, не велось военных действий без объявления войны, а ввод войск осуществлялся с согласия властей республик, пояснил он.

«Поэтому для правовой оценки ситуации, которая сложилась в Прибалтике в 1930-х годах, термин «военная оккупация» не может быть использован», — заявил посол.

В декабре 2019 года литовский лидер заявил, что «Россия усердно пытается переписать историю». По его мнению, договорённости между СССР и нацистской Германией привели «к последующей оккупации стран Балтии».

В январе российский президент Владимир Путин отмечал, что Россия создаст архивный центр, чтобы не позволить западным странам извратить историю о Великой Отечественной войне.

Глава государства поручил кабмину обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.