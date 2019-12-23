Президент Литвы заявил о попытках России «переписать историю»

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия в последнее время предпринимает попытки переписать историю.

«В последнее время Россия усердно пытается переписать историю. Одним из примеров является отрицание влияния секретных протоколов пакта Молотова — Риббентропа на болезненную историю Европы», — написал он в Facebook.

По его мнению, договорённости между СССР и нацистской Германией привели «к последующей оккупации стран Балтии».

Науседа призвал не забывать уроки, которые необходимо извлечь из истории страны и Европы.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что его удивила и задела резолюция Европарламента о «важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», которая касается причин Второй мировой войны.

22 декабря в МИД Польши заявили, что высказывания российских властей, в том числе Путина, относительно событий Второй мировой войны представляют «ложную картину событий».