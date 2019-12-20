Путин заявил, что его задела резолюция Европарламента о войне

Российский лидер Владимир Путин заявил, что его удивила и задела резолюция Европарламента о «важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», которая касается причин Второй мировой войны.

«Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента — от 19 сентября 2019 года», — сказал он на встрече лидеров стран — членов СНГ.

По его словам, в СНГ всегда вместе стремились обеспечить это качество истории, её правдивость, открытость и объективность.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: это касается всех нас, потому что мы в известной степени наследники бывшего Советского Союза; когда говорят о Советском Союзе, говорят о нас», — добавил Путин.

Он рассказал, что пакт Молотова — Риббентропа, согласно резолюции ЕП, поделил Европу и территории независимых государств «между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу» к началу войны.

«Более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад», — указал глава государства.

Путин подчеркнул, что в России «никогда ничего подобного не говорили, что кто-то является из этих перечисленных стран зачинщиком».

«В чём же всё-таки правда? Мне захотелось с этим разобраться», — добавил он.

Он сообщил, что попросил своих коллег поднять некоторые архивные документы.

«И когда я их начал читать, вы знаете, мне показалось, что это будет интересно для всех нас, потому что — повторю ещё раз — все мы и есть бывший Советский Союз», — подчеркнул он.

11 декабря Путин отметил, что резолюция Европарламента фактически «поставила на одну доску нацистских агрессоров и Советский Союз».

Он указал, что попытки спорить с этими утверждениями называют «информационной войной против демократической Европы».

Подробнее — в материале RT.