Путин заявил, что его задела резолюция Европарламента о войне

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил, что его удивила и задела резолюция Европарламента о «важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», которая касается причин Второй мировой войны.
Путин заявил, что его задела резолюция Европарламента о войне
  • РИА Новости

«Меня несколько удивила, даже немножко задела одна из последних резолюций Европейского парламента — от 19 сентября 2019 года», — сказал он на встрече лидеров стран — членов СНГ.

По его словам, в СНГ всегда вместе стремились обеспечить это качество истории, её правдивость, открытость и объективность.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: это касается всех нас, потому что мы в известной степени наследники бывшего Советского Союза; когда говорят о Советском Союзе, говорят о нас», — добавил Путин.

Он рассказал, что пакт Молотова — Риббентропа, согласно резолюции ЕП, поделил Европу и территории независимых государств «между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу» к началу войны.

«Более того, европейские депутаты требуют от России прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов, на пропаганду тезиса о том, что настоящими зачинщиками войны являются Польша, страны Прибалтики и Запад», — указал глава государства.

Путин подчеркнул, что в России «никогда ничего подобного не говорили, что кто-то является из этих перечисленных стран зачинщиком».

«В чём же всё-таки правда? Мне захотелось с этим разобраться», — добавил он.

Он сообщил, что попросил своих коллег поднять некоторые архивные документы.

«И когда я их начал читать, вы знаете, мне показалось, что это будет интересно для всех нас, потому что — повторю ещё раз — все мы и есть бывший Советский Союз», — подчеркнул он.

11 декабря Путин отметил, что резолюция Европарламента фактически «поставила на одну доску нацистских агрессоров и Советский Союз».

Он указал, что попытки спорить с этими утверждениями называют «информационной войной против демократической Европы». 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить