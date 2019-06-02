Советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа впервые появились в сети
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Документ также известен как пакт (главы МИД СССР Вячеслава. — RT) Молотова — (министра иностранных дел Германии Иоахима фон. — RT) Риббентропа.
На сайте фонда опубликованы советский оригинал договора, секретный дополнительный протокол и разъяснение к нему. Все документы представлены на русском и немецком языках.
Пакт был заключён сроком на 10 лет с возможностью дальнейшего продления.
Отмечается, что ранее специалисты имели доступ лишь к фотокопиям немецких оригиналов.
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