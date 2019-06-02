Советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа впервые появились в сети

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Фонд «Историческая память» при содействии Историко-документального департамента МИД России впервые опубликовал отсканированные страницы Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года.
Советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа впервые появились в сети
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Документ также известен как пакт (главы МИД СССР Вячеслава. — RT) Молотова — (министра иностранных дел Германии Иоахима фон. — RT) Риббентропа.

На сайте фонда опубликованы советский оригинал договора, секретный дополнительный протокол и разъяснение к нему. Все документы представлены на русском и немецком языках.

Пакт был заключён сроком на 10 лет с возможностью дальнейшего продления.

Отмечается, что ранее специалисты имели доступ лишь к фотокопиям немецких оригиналов.

В начале мая Минобороны России опубликовало серию неизвестных фотографий полководцев времён Великой Отечественной войны.

На уникальных снимках военачальники запечатлены на фронте во время ключевых стратегических операций и известных сражений, а также до и после них. 

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