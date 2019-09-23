«Грубое искажение истории»: почему Эстония называет освобождение Таллина «оккупацией»

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Александр Бовдунов, Елизавета Комарова
МИД Эстонии заявил, что 22 сентября 1944 страна «начала своё сопротивление советским оккупационным силам». 75 лет назад в этот день Красная армия освободила Таллин от войск нацистской Германии. Ранее посла РФ Александра Петрова вызвали в МИД прибалтийской страны из-за высказывания о подвиге освободивших Эстонию красноармейцев. Как отмечают эксперты, искажённая трактовка истории нужна официальному Таллину для напоминания о «российской угрозе». При этом подобные действия не подвергаются критике на Западе, подчёркивают аналитики.
«Грубое искажение истории»: почему Эстония называет освобождение Таллина «оккупацией»
  • Воины 8-го Эстонского корпуса вступают в Таллин. Сентябрь 1944 года
  • © Министерство обороны РФ

22 сентября, в 75-ю годовщину освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что в этот день началась борьба народа страны с «советскими оккупационными силами».

«В этот день в 1944 году Эстония начала своё сопротивление советским оккупационным силам и борьбу за свободную и демократическую Эстонию. Эстония никогда не сдавалась, и сопротивление сохранялось в различных формах вплоть до возвращения независимости Эстонской Республики в 1991 году», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter эстонского МИД.

Напомним, что 17 сентября 1944 года началась наступательная Таллинская операция Красной армии. Пять дней спустя советские военачальники отрапортовали о взятии столицы Эстонской ССР. В опубликованных через 75 лет документах Минобороны России отмечается, что местное население «очень радушно встретило» красноармейцев.

Общие потери советских войск в ходе Таллинской операции, которая завершилась освобождением всей материковой Эстонии, составили чуть более 30 тыс. человек убитыми и ранеными. Активную роль в разгроме гитлеровцев сыграли части Красной армии, состоявшие из коренных эстонцев, — 8-й Эстонский корпус генерала Лембита Пярна.

Наследники коллаборационистов

22 сентября в качестве организаторов памятных мероприятий в Таллине выступили не эстонские власти, а российское посольство и русские соотечественники. В частности, активисты объединения «Российские соотечественники Европы» зажгли пламя Вечного огня на мемориале Маарьямяэ, которое было потушено после обретения Эстонией независимости.

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Представители руководства республики не были замечены ни там, ни у другого знакового памятника — монумента Воину-освободителю на военном кладбище, более известного как Бронзовый солдат.

Зато в графике министра по делам народонаселения Эстонии Рийны Солман значилось выступление в честь 75-летия «правительства Отто Тиифа». Этот орган просуществовал всего четыре дня — с 18 по 22 сентября 1944 года. Он был сформирован из деятелей существовавшего в период немецкой оккупации страны Национального комитета Эстонии, руководство которого призывало сопротивляться советским войскам и вступать в коллаборационистские формирования гитлеровцев. Однако в официальной эстонской историографии это правительство считается легитимным.

В современной Эстонии освобождение Таллина и всей территории страны Красной армией трактуется официальными властями как «оккупация».

В частности, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу раскритиковал заявление посла России Александра Петрова об обстоятельствах освобождения Таллина в 1944 году. По мнению эстонского чиновника, когда советские войска вошли в город, в нём якобы уже не было немцев, на башне Длинный Герман в Таллине развевался эстонский флаг, а сопротивление Красной армии оказывали эстонские добровольцы, прибывшие из Финляндии.

Правда, глава эстонской дипломатии не пояснил, что же заставило гитлеровцев спешно покинуть город, и забыл упомянуть, что рядом с эстонским флагом развевался флаг кригсмарине — германских военно-морских сил со свастикой посередине.

20 сентября посла России вызвали в эстонский МИД. Причиной этого шага стало высказывание дипломата о том, что жители страны чтут память советских солдат, освободивших республику от фашизма. Ранее эстонское внешнеполитическое ведомство вызывало представителя посольства РФ на фоне сообщений о подготовке в Москве праздничного салюта в честь освобождения Таллина. Однако торжественное мероприятие в российской столице 22 сентября, несмотря на возражения эстонского МИД, всё равно провели.

Стереть память

Как отметил в беседе с RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич, «естественно, на деле было освобождение Эстонии, а не оккупация».

«Отношение к приходу Красной армии как к оккупации — безусловно, грубое искажение истории Второй мировой войны», — заявил эксперт.

По мнению Межевича, Таллин использует заявления об оккупации, чтобы «оправдать репрессии против русскоязычного населения».

«Чтобы создать правовую базу для лишения гражданства сотен тысяч человек в 1991 году, нужна была концепция сменяемой оккупации: советской, потом германской, потом советской», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что «эстонские политики предпочитают не говорить о немецкой оккупации».

Более того, многие политики из нынешнего кабинета министров ранее весьма благосклонно отзывались о тех эстонцах, которые сотрудничали с гитлеровцами, включая военнослужащих ваффен-СС эстонского происхождения. Так, в 2012 году Рейнсалу, который тогда возглавлял оборонное ведомство страны, заявил, что члены «Союза борцов за свободу Эстонии», сражавшиеся на стороне Германии, «спасли честь эстонского народа».

  • Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
  • AFP
  • © Ilmars Znotins

27 июля этого года на традиционных мероприятиях памяти легионеров 20-й гренадёрской дивизии ваффен-СС в Синимяэ были замечены депутаты от входящей в состав правительственной коалиции Консервативной народной партии (EKRE).

При этом эксперты отмечают, что «реваншизм» и требования компенсации за «советскую оккупацию», которые периодически озвучивают прибалтийские режимы, сочетаются с заявлениями об угрозе безопасности, которая якобы исходит от Москвы.

«Народ надо запугать, объединить. И нет ничего лучше для его объединения, чем российская угроза», — подчеркнул Межевич.

В интересах Запада

В свою очередь, научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков отметил в беседе с RT, что такая интерпретация истории со стороны эстонских властей «связана с тем, что Эстония является членом НАТО и ЕС».

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По словам эксперта, официальное понимание истории в этой прибалтийской стране  — лишь продолжение «исторической политики западных государств, которая сегодня проводится в ущерб интересам России».

Ревизионистские шаги прибалтийских республик не подвергаются критике на Западе, отмечают аналитики. 

Так, 19 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой ответственность за начало Второй мировой войны перекладывается на СССР. Масштабный конфликт стал «непосредственным следствием печально известного нацистско-советского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа», отмечается в документе. 

 «Всё делается для того, чтобы стереть у эстонского населения, особенно у молодого поколения, память о том, кто действительно освобождал Эстонию, что её жители обязаны советскому солдату-освободителю за возможность говорить и писать на родном языке. Но, видимо, манипуляторы или кукловоды, которые находятся в Европе и в США, дёргают за ниточку политиков этой страны», — заявил Мягков.

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