Спикер парламента Эстонии обвинил Россию в «переписывании» истории

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Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в преддверии встречи с военнослужащими Вооружённых сил Польши заявил, что Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».
Спикер парламента Эстонии обвинил Россию в «переписывании» истории
  • РИА Новости

Пыллуаас подчеркнул, что Эстония и Польша остаются верными союзниками в НАТО и Евросоюзе и разделяют взгляды на исторические события и угрозы безопасности в современном мире.

«У нас есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право и международные соглашения и пытается переписать историю в угоду своим целям», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала самоубийством статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне, в которой он, в частности, утверждает, что Красная армия «не освобождала» Варшаву.

Она также сообщила о масштабной дезинформационной кампании Варшавы против Москвы по теме Второй мировой войны.

Российский лидер Владимир Путин пообещал, что Россия откроет центр архивных документов о Второй мировой войне, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

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