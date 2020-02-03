«Исторический фантом»: почему в Эстонии снова заговорили о территориальных претензиях к России

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу обвинил Россию в «фальсификации истории» за отрицание «аннексии» Эстонии Советским Союзом. Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что мирный договор от 1920 года действует и сегодня, такое же мнение высказала президент страны Керсти Кальюлайд. Ранее эстонские политики, ссылаясь на Тартуский договор, требовали передачи Эстонии части Псковской и Ленинградской областей. Эксперты называют подобные притязания несостоятельными.

В МИД Эстонии обвинили Россию в «фальсификации истории». С таким заявлением выступил глава ведомства Урмас Рейнсалу во время церемонии возложения венка к памятнику герою национального эпоса Калевипоэгу.

«Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдание политики сфер влияния и политики насилия тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это», — приводит слова Рейнсалу сайт внешнеполитического ведомства прибалтийской республики.

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Тартуский мирный договор действует до сих пор, уверен глава МИД Эстонии.

«Россия, аннексировав Занаровье и Печоры и отказываясь признавать действенность Тартуского мира, нарушает международное право. Но мы никак не можем согласиться с желанием некоторых кругов добровольно и бесплатно отдать принадлежащие нам территории вместе с богатыми природными ископаемыми», — сказал он.

Политик не в первый раз обращается к теме «ущерба», якобы нанесённого Россией Эстонии. В начале прошлого года Рейнсалу (тогда он занимал пост министра юстиции. — RT) посвятил этому вопросу целую статью, которая была опубликована в местных СМИ.

«Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причинённый ею ущерб», — писал тогда политик.

Помимо главы МИД, 2 февраля 2020 года о Тартуском мирном договоре высказались спикер эстонского парламента (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас и президент страны Керсти Кальюлайд.

Пыллуаас заявил, что «снимает шляпу» перед всеми, кто боролся в начале XX века за свободу Эстонии как на военном фронте, так и за столом переговоров. По мнению законодателя, Тартуский мирный договор действует в XXI веке, поскольку отсылки к нему содержались в договоре о ненападении от 1932 года и договоре о базах от 1939 года.

«Он не содержит никаких сроков действия или отступления от них», — заявил Пыллуаас.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд тоже считает, что договор от 1920 года является актуальным документом. Об этом политик заявила на церемонии празднования столетнего юбилея Тартуского договора. По словам Кальюлайд, этот договор «был, есть и останется свидетельством о рождении Эстонского государства».

«Эстония не присоединилась к Советскому Союзу добровольно. Нас оккупировали», — заявила политик.

Однако президент Эстонии не считает, что границы, установленные в Европе по итогам Второй мировой войны, нуждаются в пересмотре.

«Противоположная риторика создаёт ненужную путаницу», — отметила Керсти Кальюлайд.

Напомним, что в мае 2019 года глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме (также возглавляющий ультраправую эстонскую партию EKRE. — RT) заявлял журналистам, что Россия якобы «оккупировала» 5,2% территории Эстонии.

Исторические претензии

2 февраля в Эстонии отмечают столетие Тартуского мирного договора. Документ был подписан Эстонией и РСФСР в 1920 году в городе Юрьеве (после передачи в состав Эстонии город стал называться Тарту. — RT). Подписанием договора завершились боевые действия, которые на территории современной Эстонии развернулись в те годы между сторонниками пролетарской революции и представителями белого движения. Первые получали помощь со стороны Советской России, а вторые опирались на Антанту и силы генерала Юденича.

По условиям договора, Эстония получила независимость, также ей отошли части современной Псковской и Ленинградкой областей России.

Подписание договора в Тарту 2 февраля 1920 года

© Tartu Linnamuuseum

В соглашении было указано, что Москва безоговорочно признаёт независимость эстонского государства и «на вечные времена» отказывается от своих суверенных прав по отношению к эстонскому народу и территориям.

В 1940 году Эстония вошла в состав СССР, провозгласив себя советской социалистической республикой. После этого Тартуский мирный договор утратил силу, а русские территории, полученные по его условиям эстонской стороной, были возвращены в состав РСФСР с согласия Таллина.

В Эстонии настаивают, что Тартуский мирный договор якобы не прекращал своего действия, а Россия должна передать Эстонии часть своих земель. Эта позиция закреплена в Конституции Эстонии, принятой в 1992 году. Как гласит документ, «сухопутная граница Эстонии установлена Тартуским мирным договором от 2 февраля 1920 года и другими межгосударственными договорами о границах».

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Выступая 30 января 2020 года на брифинге, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления эстонского руководства. Она напомнила, что существовавшее в первой половине XX века эстонское государство перестало быть объектом международного права после вхождения в СССР. Поэтому Тартуский договор утратил силу, сегодня он отсутствует в реестре действующих международных договоров ООН.

Кроме того, вхождение прибалтийских республик в состав СССР не ставилось под сомнение достигнутыми по итогам Второй мировой войны договорённостями о послевоенном устройстве Европы, отметила официальный представитель МИД РФ.

«В отличие от Российской Федерации (продолжателя СССР), сегодняшняя Эстония — новое государство, образовавшееся ввиду распада Советского Союза, являющееся одним из его правопреемников», — подчеркнула Мария Захарова, добавив, что Тартуский договор 1920 года является недействительным.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

© Владимир Песня/РИА Новости

Требования, выдвигаемые Эстонией, не позволяют сторонам провести делимитацию и демаркацию государственной границы. В 2005 году Москве и Таллину удалось сблизить позиции, главы МИД стран подписали компромиссный договор о государственной границе. Однако потом эстонский парламент задним числом внёс в документ преамбулу об актуальности Тартуского мирного договора. Москва в ответ отозвала свою подпись под договором.

Границы возможного

По мнению экспертов, обвинение в попытках сфальсифицировать историю следовало бы адресовать не Москве, а Таллину. Как пояснил в беседе с RT директор Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов, в тот момент, когда Эстония стала частью СССР, она получила новые административные границы, которые и были определены как государственные в начале 1990-х годов.

«Сейчас Эстония пытается произвольно вывести свою правопреемственность к Эстонской Республике 1918—1940 годов и отрицает полувековой период своей мирной жизни в составе СССР. В результате возникают исторические фантомы», — отметил эксперт.

Схожей точки зрения придерживается замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Границы, которые существуют сейчас, признаны мировым сообществом и являются суверенными границами РФ. На то, чтобы Эстония стала самостоятельным государством в 1991 году, была добрая воля СССР, который мог оставить ей меньше территорий, чем было у Эстонской ССР», — отметил эксперт в комментарии RT.

Очевидно, что антироссийские выпады не помогут Эстонии расширить свою территорию, но при этом они вредят экономическим интересам страны, разрушая торговые связи с Россией, считают эксперты. Как отметил Владимир Шаповалов, эстонское руководство исходит из собственных политических интересов, стараясь при этом угодить США.

По мнению Алексея Анпилогова, сегодня действия Эстонии мало напоминают поведение зрелой страны, руководство которой понимает, что такое международное право и собственные государственные интересы.

«Эстонская инфраструктура и экономика во многом были ориентированы на Россию — в силу исторических и географических причин. Антироссийский внешнеполитический курс Таллина отражается на экономических интересах населения республики, в то время как территориальные претензии к России большинство эстонцев даже не воспринимает всерьёз», — подытожил эксперт.