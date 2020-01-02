«Политики пытаются самоутвердиться»: как Эстония требует «вернуть» российские территории

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Надежда Алексеева, Алёна Медведева
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что подписанный в 1920 году между Москвой и Таллином Тартуский мирный договор действует и в наши дни. Ранее эстонские политики, в том числе и Пыллуаас, неоднократно требовали от России вернуть «аннексированные» территории, которые отошли Эстонии по договору. Однако, как отмечают эксперты, Тартуский договор прекратил своё действие ещё в 1940 году, когда Эстония вошла в состав СССР. Ранее на это неоднократно указывала Москва. Тем не менее в обозримом будущем Таллин не откажется от территориальных притязаний, полагают аналитики.
«Политики пытаются самоутвердиться»: как Эстония требует «вернуть» российские территории
  • Пешеходный пункт пропуска «Нарва-2» на эстонско-российской границе
  • РИА Новости
  • © Сергей Степанов

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас в своём новогоднем обращении к согражданам заявил, что Тартуский мирный договор, подписанный между Эстонией и Советской Россией в 1920 году и регулировавший пограничные вопросы, действителен и в настоящее время.

Политик напомнил, что 2 февраля исполнится 100 лет со дня подписания договора.

Пыллуаас добавил, что после восстановления независимости Эстонии она была признана всеми странами правопреемницей существовавшей в первой половине XX века Эстонской Республики по всем вопросам. 

Отметим, что это не первое подобное заявление эстонских политиков. Так, в мае 2019 года лидер ультраправой партии EKRE и глава МВД страны Март Хельме заявил, что Россия обязана передать Эстонии якобы оккупированные территории.

«До сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет ни возвращать нам эту территорию, ни давать за неё компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — заявил политик, выступая перед журналистами по итогам заседания кабмина.

  • Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

Как заявил в ноябре 2019 года глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, Таллин не должен отказываться от принципов Тартуского мирного договора ради урегулирования пограничных вопросов с Россией.

«По мнению Эстонской Республики, принцип ст. 2 Тартуского мирного договора действует до сих пор. С ним связаны понятия незаконной аннексии нас и восстановления нашего суверенитета, а не создания нового государства», — подчеркнул министр, добавив, что сейчас эстонские законодатели не видят перспектив для ратификации пограничного соглашения с Россией.

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас ранее тоже высказывался на тему «аннексии» эстонских территорий. Об этом политик писал в ноябре на своей странице в Facebook. Пыллуаас подчеркнул тогда, что эстонская сторона не претендует на российские земли, а лишь хочет возвращения своих владений.

Комментируя подобные заявления, российское посольство в Таллине напомнило, что после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году Тартуский мирный договор от 1920 года утратил силу.

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«Убеждены, что попытки спекулировать на теме некоей «аннексии» ведут лишь к нагнетанию конфронтации в отношениях с Россией, что никоим образом не соответствует интересам и чаяниям абсолютного большинства эстоноземельцев, стремящихся к развитию добрососедских связей с нашей страной», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства.

Заявление спикера эстонского парламента тогда прокомментировали и в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва не может согласиться с такими призывами, а слова Хенна Пыллуааса в Кремле считают неприемлемыми.

В свою очередь, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя притязания эстонских политиков, написал в своём Instagram, что такие требования «не подкреплены здравым смыслом», и предложил предоставить российское гражданство спикеру эстонского парламента, а также всем эстонцам, которые хотят жить в России.

«Изборск и Печоры — два прекрасных города с удивительным прошлым и потрясающей природой. Многие мечтают здесь жить, строить дома, заводить детей, встречать старость… Если господин Пыллуаас готов следовать своей мечте, предлагаю ему и всем эстонцам, которые хотят жить в России, выдавать наше гражданство», — написал Ведерников.

«Произошло множество исторических событий»

Напомним, мирный договор между Эстонией и РСФСР был подписан 2 февраля 1920 года в городе Тарту (до перехода в состав Эстонии город носил название Юрьев — RT). Соглашение положило конец гражданской войне на территории Эстонии, которая велась между сторонниками большевиков и «белыми» эстонцами. Последние пользовались поддержкой Антанты и генерала Юденича, а «красные» — поддержкой Советской России.

Подписав мирный договор, Москва признала независимость Эстонии, которой, по условиям соглашения, отходила часть территорий современных Ленинградской и Псковской областей.

  • Глава советской делегации Адольф Иоффе подписывает мирный договор с Эстонией
  • © Wikimedia Commons

Согласно второй статье договора, Россия признавала «безоговорочно независимость и самостоятельность Эстонского государства» и отказывалась «добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав, кои принадлежали России в отношении к Эстонскому народу и земле в силу существовавшего государственно-правового порядка».

Однако после того, как Эстония была включена в состав СССР, Тартуский мирный договор утратил силу.

Как отмечали в российском МИД, после вхождения государства в состав федерации, оно утрачивает свой статус в качестве субъекта международного права и становится субъектом федерации. Земли, переданные в 1920 году Эстонии, были возвращены в состав РСФСР после образования Эстонской ССР с согласия Таллина. Это решение имело своей целью восстановление исторической справедливости, поскольку по условиям Тартуского договора Эстонии были переданы исконно русские земли.

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Однако сегодня Таллин настаивает на отмене этих решений и актуализации Тартуского мирного договора, а отсылка к нему в вопросе определения сухопутных границ Эстонии закреплена в конституции республики. Как гласит статья 122 принятой в 1992 году конституции, «сухопутная граница Эстонии установлена Тартуским мирным договором от 2 февраля 1920 года и другими межгосударственными договорами о границах».

Однако, как отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, утверждение спикера эстонского парламента о том, что Тартуский договор якобы действует и сегодня, далеко от истины.

«После того, как договор был подписан,произошло множество исторических событий, в том числе вхождение Эстонии в состав СССР, завоевание эстонской территории фашистами и освобождение её силами Красной армии, а впоследствии и выход Эстонии из состава Советского Союза. Разговоры об «актуальности» Тартуского договора сегодня выглядят неуместно. Точно также можно поднять вопрос о договоре, заключенном по итогам Северной войны Петром Великим и Швецией, согласно которому территории нынешней Эстонии вошли в состав Российской Империи», — подчеркнул эксперт.

Владимир Шаповалов добавил, что в международном праве вообще никогда не рассматриваются ссылки на историческое прошлое, поскольку «история не является элементом правовых отношений».

Провокационные заявления

Из-за позиции эстонской стороны Москве и Таллину до сих пор не удалось ратифицировать договор о границе, хотя такие попытки предпринимались дважды. В 2005 году глава МИД России Сергей Лавров и его эстонский коллега (тогда МИД Эстонии возглавлял Урмас Паэт) подписали компромиссный договор о государственной границе. Однако ратифицировать соглашение странам не удалось — после того, как эстонский парламент включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора, Россия отозвала свою подпись под соглашением.

  • Урмас Паэт и Сергей Лавров во время встречи в Москве
  • РИА Новости
  • © Эдуард Песов

В 2014 году пограничный договор был подписан повторно. При этом в нём оговаривалось, что стороны не имеют взаимных территориальных претензий. Но в 2016 году эстонский парламент ратифицировал документ только в первом чтении, далее процесс ратификации не продвинулся.

По мнению генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, многие эстонские политики намеренно подогревают антироссийские настроения разговорами об «аннексии» эстонских территорий.

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«Сегодня в Прибалтике присутствуют американские военные силы, а сама Эстония входит в НАТО. Эстонским политикам кажется, что, находясь под зонтиком Североатлантического альянса, Таллин может «дразнить» Москву провокационными заявлениями. Правда, на практике эти выступления не имеют никакого смысла, кроме информационного эффекта, на который они и нацелены. Всерьёз эти слова воспринимать не стоит, политики просто пытаются самоутвердиться», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Как считает Владимир Шаповалов, в конечном счёте этот курс не в интересах Эстонии, поскольку любое государство нуждается в признании своих границ.

«И речь идёт не только о заключении отдельного договора, а и о всей политике эстонского государства по отношению к России и взгляде эстонской стороны на историю стран. Если Таллин изменит свою политику и откажется от бессмысленных претензий, то российско-эстонские отношения могут получить новый импульс в политической и экономической областях, что было бы выгодно Таллину», — пояснил эксперт.

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