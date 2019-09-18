«Возможность получить выгоду»: почему Эстония хочет наладить отношения с Россией

Зазвучавшие в Эстонии призывы к налаживанию отношений с Россией связаны с желанием улучшить своё экономическое положение за счёт активизации партнёрства с Москвой, уверены опрошенные RT эксперты. В то же время они отмечают, что в местной элите пока нет единого мнения относительно политики на российском направлении и страна в своих действиях продолжает в первую очередь ориентироваться на США. Напомним — о том, что Эстонии необходимо быть в числе стран, самостоятельно ведущих переговоры с РФ, заявляла президент балтийской республики Керсти Кальюлайд. Она также отметила, что её недавняя встреча с главой российского государства Владимиром Путиным позволила ей лучше понять, «что происходит в России и что там думают».

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что стране следует самостоятельно вести переговоры с Россией.

«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнёры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией», — приводит слова эстонского лидера портал ERR.

Таким образом Кальюлайд прокомментировала тот факт, что всё больше европейских политиков выступают с инициативами по улучшению отношений с Москвой.

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По словам лидера Эстонии, её недавний визит в Москву и встреча с Владимиром Путиным позволили ей лучше понять, «что происходит в России и что там думают». Этой информацией, отметила Кальюлайд, она теперь может делиться со своими европейскими коллегами.

Ранее, 14 мая, эстонский лидер назвала ошибочной критику в свой адрес со стороны латвийских и литовских коллег после её визита в Москву весной текущего года.

«Общаться со всеми соседями — это вполне естественно, а вот неестественно то, что мне приходится это объяснять», — заявила Кальюлайд в интервью британской газете The Guardian.

По мнению президента Эстонии, Таллин и Москва имеют множество общих тем для обсуждения и заинтересованы развивать двустороннее сотрудничество.

При этом Кальюлайд заявила, что не приемлет «политику бойкота» в отношении России, проводимую Литвой и Латвией.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд

Reuters

© Ints Kalnins

Первая за десять лет встреча президента России и лидера Эстонии прошла 18 апреля. Владимир Путин в ходе переговоров с эстонской коллегой заявил, что стороны имеют общие интересы, которые связаны с Балтийским регионом. По его словам, это, в частности, транспортная сфера и вопросы транзита. Кальюлайд в свою очередь отметила, что балтийская республика готова к диалогу с Москвой.

Экономический интерес

Как отмечают аналитики, основная причина, по которой Таллин хочет наладить отношения с Москвой на высшем уровне, — это желание нивелировать свои убытки от антироссийских санкций ЕС и США.

Напомним, в конце апреля посол России в Таллине Александр Петров заявил, что эстонская сторона лишилась «сотен миллионов евро» из-за действия рестрикций, направленных против России. Он также выразил надежду, что в Таллине «прислушаются к голосу национального бизнеса, всё громче призывающего вернуться к нормальным, добрососедским отношениям с Россией».

Кроме того, в начале апреля бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар заявил о необходимости отменить антироссийские санкционные ограничения.

Введённые в 2014 году Таллином санкции и ответные меры, которые вынуждена была принять Москва, привели к снижению товарооборота между странами. Если за 2013—2014 годы объём торговли между Россией и Эстонией составил более $10 млрд, то в 2017—2018 годах этот показатель оказался вдвое ниже — $5 млрд.

Уничтожение санкционной продукции

РИА Новости

Главная причина, заставляющая эстонское руководство налаживать прямой диалог с Москвой, — «возможность получить выгоду в экономической сфере», считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«У Эстонии сейчас много проблем — и внутриэкономических, и внутриполитических. По этой причине республика ищет возможности улучшить своё положение, в том числе и за счёт активизации экономического партнёрства с Россией», — заявил эксперт в беседе с RT.

По его словам, значительный доход Эстонии приносит «транзит товаров через территорию республики из России к Балтийскому морю и обратно». Возможность роста есть и во взаимной торговле, отметил он.

«В выигрыше от улучшения связей с Москвой осталось бы эстонское население, поскольку наладились бы торговые отношения на границе», — отметил аналитик.

При этом Оленченко подчеркнул, что антироссийские санкции негативно влияют как на эстонских потребителей, так и на производителей. Под ударом оказывается и сельское хозяйство. Всё это вкупе с будущим сокращением финансовой помощи Евросоюза делает Эстонию беднее.

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«В республике функционирует мелкотоварное производство, поэтому местные компании, теряя рынок, не имеют возможности быстро восстановиться, в отличие от крупных предприятий в других странах, — констатировал эксперт. — Все эти негативные последствия от антироссийских санкций в совокупности с грядущим сокращением дотаций от Евросоюза сделают страну ещё беднее».

В свою очередь, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор СПбГУ Николай Межевич считает, что ещё одной сферой, которая выиграет от налаживания связей с Москвой, является туризм.

«Налаживание связей с Москвой было бы позитивным изменением, которое благотворно отразилось бы на жителях Эстонии. Улучшить отношения с Россией — значит способствовать развитию в таких сферах, как торговля и туризм», — сказал эксперт в интервью RT.

Межевич также отметил, что нормализация отношений между двумя странами приведёт к увеличению товарооборота на «несколько миллиардов долларов».

Меж двух огней

Заявление лидера Эстонии о необходимости проводить независимую политику в отношении России не отменяет того факта, что Таллин в своих действиях продолжает ориентироваться на Вашингтон, полагают эксперты.

«Таллин в последнее время следует в фарватере Вашингтона крайне активно, что делает ещё более зыбкой перспективу улучшения отношений с Россией», — отметил Межевич.

По его словам, сближение с Москвой было бы невыгодно для большей части эстонской политической элиты, поскольку в таком случае ей пришлось бы оправдываться перед американскими коллегами.

Аналитики также указали на то, что в эстонском руководстве нет единого мнения по вопросу о налаживании отношений с Россией, о чём говорят и исходящие от властей республики противоречивые заявления.

Так, в середине июля глава МВД Эстонии, вице-премьер Март Хельме заявил, что в Прибалтике не существует так называемой российской угрозы.

«Ни одна из сторон — ни США, ни ЕС, ни Россия — не хочет здесь конфликта, потому что все понимают, что горячие точки сегодня на юге», — сказал Хельме в интервью baltnews.ee, отметив при этом, что он не верит в возможность нападения России на Эстонию.

Однако не все в эстонской правящей элите разделяют это мнение. Так, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу и сенатор США Рон Уайден 14 августа обсудили в ходе переговоров «угрозы для региона со стороны России». Рейнсалу заявил тогда о желании укрепить военное сотрудничество с США и назвал Вашингтон «ключевым союзником».

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу

Reuters

© Lehtikuva / Markku Ulander

Как отмечает Владимир Оленченко, противоречивые заявления эстонских чиновников в адрес России говорят о том, что власти республики пока не определились со своим курсом на российском направлении.

«Постоянные претензии в адрес России, размещение подразделений НАТО, которые несут угрозу российской стороне, — здесь много противоречий. Руководство Эстонии понимает, что улучшать отношения с Россией выгодно, однако при этом хочет соответствовать евро-атлантическим требованиям», — пояснил аналитик.

В свою очередь, Межевич отметил, что само наличие подобных разногласий в политической элите Эстонии уже является позитивной тенденцией, поскольку ранее антироссийский подход в высших эшелонах власти можно было назвать «железобетонным».

«Сейчас в политикуме Эстонии есть несколько подходов к отношениям с Россией. Президент, глава МВД и министр иностранных дел имеют различные точки зрения по вопросу, как республика должна себя вести по отношению к Москве, — заявил аналитик. — Однако всё же рано говорить о резком изменении общего антироссийского курса, которого придерживается эстонское руководство».

По мнению Оленченко, выходом для Эстонии могла бы стать многовекторная политика, при которой союз с Вашингтоном не означал бы разрыва связей с Россией.

«Для этого необязательно полностью отказываться от связей с Вашингтоном или Москвой, достаточно будет просто прийти к консенсусу. Сейчас президент Эстонии пытается найти этот баланс», — заявил эксперт.