Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно

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Эстония должна быть в числе тех стран, которые самостоятельно ведут переговоры с Россией, заявила эстонский президент Керсти Кальюлайд в эфире телеканала ETV.
Кальюлайд: Эстония должна говорить с Россией самостоятельно
  • Reuters

«Нам следует оставаться в числе стран, которые сами говорят с Россией и с которыми другие союзники и партнёры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами или Россией, как нам двигаться дальше», — цитирует политика ERR.

По мнению Кальюлайд, её визит в Россию и встреча с российским лидером Владимиром Путиным в 2019 году усилили позиции Эстонии.

18 апреля президент Эстонии прибыла в Москву, где приняла участие в церемонии открытия отреставрированного здания посольства республики.

Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в 2020 году, когда состоится конгресс угро-финских народов.

Она выразила надежду, что в отношениях с Россией откроется «новое дыхание».

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